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    Новости

    Первый тизер-трейлер сериала по Halo

    16 ноября 2021
    16.11.2021
    695
    0 минут на чтение
    Первый тизер-трейлер сериала по Halo

    15 ноября Paramount Pictures в рамках праздничной трансляции Microsoft представила первый тизер-трейлер телеадаптации Halo.

    В ролике можно увидеть самого Мастера Чифа в броне Мьельнир, а также услышать голос его ИИ-помощницы Кортаны и заглавную музыкальную тему серии.

    Главную роль исполнил звезда «Оранжевый — хит сезона» Пабло Шрайбер, а Кортану озвучила Джен Тейлор, которую можно услышать в играх.

    Шоураннером выступают Кайл Киллен («Пробуждение») и Стивен Кейн («Ищейка»). За постановку отвечают Джонатан Либесман («Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес») и Отто Батхерст («первый эпизод «Черного зеркала»).

    Премьера состоится в 2022 году — точной даты пока нет.

    Вместе с этим 343 Industries раньше времени выпустила бесплатный мультиплеер Halo Infinite на Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

    В одном только Steam на пике в шутер одновременно играли больше 200 тысяч пользователей.

    Технически — это бета-тестирование мультиплеера, но игрокам доступен абсолютно весь контент, в том числе возможность купить «боевой пропуск» первого сезона.

    Полноценный релиз состоится 8 декабря.

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    Редактор
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