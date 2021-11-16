Первый тизер-трейлер сериала по Halo

15 ноября Paramount Pictures в рамках праздничной трансляции Microsoft представила первый тизер-трейлер телеадаптации Halo.
В ролике можно увидеть самого Мастера Чифа в броне Мьельнир, а также услышать голос его ИИ-помощницы Кортаны и заглавную музыкальную тему серии.
Главную роль исполнил звезда «Оранжевый — хит сезона» Пабло Шрайбер, а Кортану озвучила Джен Тейлор, которую можно услышать в играх.
Шоураннером выступают Кайл Киллен («Пробуждение») и Стивен Кейн («Ищейка»). За постановку отвечают Джонатан Либесман («Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес») и Отто Батхерст («первый эпизод «Черного зеркала»).
Премьера состоится в 2022 году — точной даты пока нет.
Вместе с этим 343 Industries раньше времени выпустила бесплатный мультиплеер Halo Infinite на Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.
В одном только Steam на пике в шутер одновременно играли больше 200 тысяч пользователей.
Технически — это бета-тестирование мультиплеера, но игрокам доступен абсолютно весь контент, в том числе возможность купить «боевой пропуск» первого сезона.
Полноценный релиз состоится 8 декабря.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Земля плоская, а власти скрывают!«Линкольн и Кеннеди тоже слишком любили общаться с журналистами».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.