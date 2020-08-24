Первый тизер-трейлер The Lord of the Rings — стелс-игры про Голлума

Daedalic Entertainment опубликовала кинематографический тизер-трейлер The Lord of the Rings: Gollum — стелс-адвенчуры про Голлума.
О сюжете игры разработчики на данный момент не особо распространяются. Однако известно, что герой побывает в Мордоре.
Игроков ждут большие открытые локации и минимум сражений — по большей части Смеагол должен скрываться от врагов, так как особой силой он не отличается. Зато герой может их всячески отвлекать, используя окружение.
The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2021 году на PS4, XSX и ПК.
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Игра выйдет в 2021-м — в том числе и на новом поколении консолей.
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