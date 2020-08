Первый тизер-трейлер The Lord of the Rings — стелс-игры про Голлума

Daedalic Entertainment опубликовала кинематографический тизер-трейлер The Lord of the Rings: Gollum — стелс-адвенчуры про Голлума.

О сюжете игры разработчики на данный момент не особо распространяются. Однако известно, что герой побывает в Мордоре.

Игроков ждут большие открытые локации и минимум сражений — по большей части Смеагол должен скрываться от врагов, так как особой силой он не отличается. Зато герой может их всячески отвлекать, используя окружение.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2021 году на PS4, XSX и ПК.