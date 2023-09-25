Первый тизер-трейлер третьего сезона KonoSuba

На выходных вышел трейлер третьего сезона комедийного исэкая KonoSuba (или «Этот замечательный мир!» на русском).
За производство отвечает студия Drive, которая сделала спин-офф «Одаривая этот замечательный мир взрывами!» про волшебницу Мэгумин. Первые два сезона делала студия DEEN, а полнометражку — J.C. Staff.
В режиссерском кресле Юдзиро Абэ, который снял некоторые эпизоды «Госпожи Кагуи». Сценарий вновь написал Макото Уэдзу. Дизайнер персонажей Коити Кикута тоже вернулся к работе над сериалом.
Премьера состоится в 2024 году — точной даты пока нет.
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