Netflix опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Призрака в доспехах: Синдром одиночки 2045» (в оригинале — Ghost in the Shell: SAC_2045).

В продолжении аниме-сериала Мотоко Кусанаги и ее команда продолжат борьбу с существом под названием пост-человек.

За производство вновь отвечает студия Production I.G. Режиссерами выступают Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма. А Илья Кувшинов снова работал над дизайном персонажей.

Премьера состоится в мае — точной даты пока нет.

Тизер-трейлер

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