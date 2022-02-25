Netflix опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Призрака в доспехах: Синдром одиночки 2045» (в оригинале — Ghost in the Shell: SAC_2045).
В продолжении аниме-сериала Мотоко Кусанаги и ее команда продолжат борьбу с существом под названием пост-человек.
За производство вновь отвечает студия Production I.G. Режиссерами выступают Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма. А Илья Кувшинов снова работал над дизайном персонажей.
Премьера состоится в мае — точной даты пока нет.
Тизер-трейлер
Постер
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