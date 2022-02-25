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    Новости

    Первый тизер-трейлер второго сезона «Призрака в доспехах: Синдром одиночки 2045»

    25 февраля 2022
    25.02.2022
    1686
    0 минут на чтение
    Черновик 957

    Netflix опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Призрака в доспехах: Синдром одиночки 2045» (в оригинале — Ghost in the Shell: SAC_2045).

    В продолжении аниме-сериала Мотоко Кусанаги и ее команда продолжат борьбу с существом под названием пост-человек.

    За производство вновь отвечает студия Production I.G. Режиссерами выступают Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма. А Илья Кувшинов снова работал над дизайном персонажей.

    Премьера состоится в мае — точной даты пока нет.

    Тизер-трейлер

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    Черновик 958
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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