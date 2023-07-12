Первый тизер-трейлер японской «Годзиллы»

TOHO опубликовала первый тизер-трейлер японского лайв-экшен фильма «Годзилла: Минус один».
По сюжету кайдзю нападает на опустошенную войной Японию, из-за чего страна, и без того ставшая ничем, оказывается в полном минусе.
Режиссером выступает Такаси Ямадзаки, известный по мультфильму «Люпен III: Первый» и лайв-экшен адаптации «Паразита».
В Японии фильм выйдет 3 ноября 2023 года. Западная премьера состоится 1 декабря.
Тизер-трейлер
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