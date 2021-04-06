Первый тизер второго сезона мультсериала «Звездный путь: Нижние палубы»

Онлайн-кинотеатр Paramount Plus опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона мультсериала «Звездный путь: Нижние палубы».
Его сюжет развернется сразу после событий первого сезона, а в центре внимания будет Энсин Боймлер в исполнении Джонатана Фрейкса, которого взяли на службу на капитанском мостике U.S.S. Titan под началом Уильяма Райкера.
На должности шоураннера Майк Макмахан, работавший над «Риком и Морти». А исполнительным продюсером выступает Алекс Куртцман.
«Нижние палубы» вернутся на экраны 12 августа. Сам проект уже продлили на третий сезон.
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Второй сезон выйдет когда-то в 2022-м.
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