Первый трейлер анимационной адаптации Mutant Year Zero: Road to Eden

Канал IGN опубликовал первый трейлер Mutant Year Zero: Road to Eden — неожиданной полнометражной адаптации одноимённой видеоигры.

В основу ленты лягут персонажи и история из игры — в ролике мелькают знакомое трио героев. Видео создаётся на движке Unreal Engine, а постановщиком выступает Хасраф Дулулл («2036: Происхождение неизвестно»).

Ролик, как и видеоигра, основаны на вселенной Mutant шведского издательства Fria Ligan. Её действие разворачивается в постапокалиптическом будущем. Планета истощена, и на неё поверхности обитают мутанты разных видов, роботы и «чистые» люди. Видеоигра опирается на сюжет кампании Road to Eden, в которой главные герои ищут ключ к мифическому Эдему. Считается, что это древний приют, где могут быть спрятаны секреты старого мира.

Даты выхода полноценного фильма пока нет.