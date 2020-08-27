Первый трейлер анимационной адаптации Mutant Year Zero: Road to Eden

Канал IGN опубликовал первый трейлер Mutant Year Zero: Road to Eden — неожиданной полнометражной адаптации одноимённой видеоигры.
В основу ленты лягут персонажи и история из игры — в ролике мелькают знакомое трио героев. Видео создаётся на движке Unreal Engine, а постановщиком выступает Хасраф Дулулл («2036: Происхождение неизвестно»).
Ролик, как и видеоигра, основаны на вселенной Mutant шведского издательства Fria Ligan. Её действие разворачивается в постапокалиптическом будущем. Планета истощена, и на неё поверхности обитают мутанты разных видов, роботы и «чистые» люди. Видеоигра опирается на сюжет кампании Road to Eden, в которой главные герои ищут ключ к мифическому Эдему. Считается, что это древний приют, где могут быть спрятаны секреты старого мира.
Даты выхода полноценного фильма пока нет.
Читайте также
В поисках рая: обзор настольной ролевой игры «Мутанты. Точка отсчёта»
В этой настольной ролевой игре сочетаются привычное исследование заражённых пустошей и элементы градостроительного симулятора.
Революция в заповеднике. Обзор игры «Мутанты: Питомник „Альфа“»
Самостоятельное дополнение к НРИ «Мутанты: Точка отсчёта», в котором можно сыграть за зверомутантов и поднять бунт против роботов-Смотрителей.
-
Новости фантастики
Что почитать: омнибус «Хроники Империи Ужаса» Кука и магический реализм «Освобождение» Несса
В оригинальном сценарии «Джона Уика» было всего три смерти
Организаторы фестиваля «Ролекон» объявили премию для русскоязычных авторов НРИ
Hunt: Showdown, «Мор» и Little Nightmares — что купить на распродаже в PS Store
Создатели «Тёмного кристалла» рассказали о статусе сериала Netflix
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.