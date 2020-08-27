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    Новости | Фантастические короткометражки

    Первый трейлер анимационной адаптации Mutant Year Zero: Road to Eden

    27 августа 2020
    Кот-император
    27.08.2020
    1170
    0 минут на чтение
    Первый трейлер анимационной адаптации Mutant Year Zero: Road to Eden

    Канал IGN опубликовал первый трейлер Mutant Year Zero: Road to Eden — неожиданной полнометражной адаптации одноимённой видеоигры.

    В основу ленты лягут персонажи и история из игры — в ролике мелькают знакомое трио героев. Видео создаётся на движке Unreal Engine, а постановщиком выступает Хасраф Дулулл («2036: Происхождение неизвестно»).

    Ролик, как и видеоигра, основаны на вселенной Mutant шведского издательства Fria Ligan. Её действие разворачивается в постапокалиптическом будущем. Планета истощена, и на неё поверхности обитают мутанты разных видов, роботы и «чистые» люди. Видеоигра опирается на сюжет кампании Road to Eden, в которой главные герои ищут ключ к мифическому Эдему. Считается, что это древний приют, где могут быть спрятаны секреты старого мира.

    Даты выхода полноценного фильма пока нет.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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