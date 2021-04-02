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    Первый трейлер Belle — нового аниме-фильма Мамору Хосоды

    2 апреля 2021
    Кот-император
    02.04.2021
    401
    1 минута на чтение
    Черновик 823

    В сети появился первый трейлер и концепт-арты Belle — нового полнометражного аниме-фильма Мамору Хосоды.

    Сюжет сюрреалистичной картины разворачивается вокруг 17-летней школьницы Сузу, которая живёт с отцом в деревушке. Многие годы она была лишь тенью себя. Но однажды она регистрируется в виртуальном мире U, где уже общаются пять миллиардов пользователей сети. Здесь Сузу становится знаменитой на весь мир певицей Белль. И вскоре она встречает загадочное создание, вместе с которым они отправляются в путешествие, полное приключение, испытаний и любви. И всё для того, чтобы раскрыть, кто герои такие на самом деле.

    Мультфильм представили на международном рынке, где заодно показали несколько концепт-артов.

    Первый трейлер Belle — нового аниме-фильма Мамору Хосоды 1 Первый трейлер Belle — нового аниме-фильма Мамору Хосоды

    Вместе с Хосодой над «Белль» работают и другие именитые специалисты. Так, дизайном персонажей занимается Джин Ким, которая известна по полнометражным мультфильмам Disney вроде «Холодное сердце», «Рапунцель», «Город героев» и «Моана». А окружением и виртуальным миром U занимается британский архитектор и дизайнер Эрик Вонг. Он разработал визуальную часть мира, основываясь на концептах Хосоды.

    Рисует мультфильм студии Chizu и  Charades. Даты выхода пока что нет.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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