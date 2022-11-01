Первый трейлер мистического триллера «Вечная дочь» с Тильдой Суинтон

Кинокомпания A24 выпустила трейлер мистического триллера «Вечная дочь» (или The Eternal Daughter в оригинале) в стиле фильмов из конца прошлого века.

Режиссером и сценаристом выступает Джоанна Хогг, снявшая две части «Сувенира» и драму «Выставка».

А главные роли исполняют Тильда Суинтон, Карли-София Дэйвис («Чисто английские убийства») и начинающая актриса Зинния Дэйвис-Кук.

В центре сюжета девушка средних лет и ее пожилая мать, которые возвращаются в свое некогда величественное поместье, превратившееся в полупустой отель с множеством тайн.

Премьера состоится 2 декабря 2022 года.