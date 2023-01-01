Первый трейлер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский беспредел»

Paramount Pictures представила трейлер нового анимационного фильма по «Черепашкам-ниндзя» с подзаголовком «Мутантский беспредел».
По сюжету после многих лет жизни в тени братья-черепахи решают завоевать сердца жителей Нью-Йорка с помощью героических поступков.
В картине собрался звездный состав: Джеки Чан озвучит Сплинтера, Сет Роген — Бибопа, Джон Сина — Рокстеди, Джанкарло Эспозито — Бакстера Стокмана, а Ice Cube — Суперфлая.
Премьера состоится 4 августа 2023 года.
Трейлер
Постер
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