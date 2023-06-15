Первый трейлер мультфильма-продолжения «Вавилона-5»

Warner Bros. опубликовала первый трейлер анимационного продолжения «Вавилона-5» с подзаголовком «Дорога домой».
По сюжету капитан Джон Шеридан попадает в альтернативные измерения и другие временные периоды.
Режиссером и сценаристом выступает Дж. Майкл Стражински, который работал над оригинальным сериалом. А в озвучке участвует почти весь оригинальный актерский состав.
Премьера состоится 15 августа.
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Редактор
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