Первый трейлер мультфильма-продолжения «Вавилона-5»

Warner Bros. опубликовала первый трейлер анимационного продолжения «Вавилона-5» с подзаголовком «Дорога домой».

По сюжету капитан Джон Шеридан попадает в альтернативные измерения и другие временные периоды.

Режиссером и сценаристом выступает Дж. Майкл Стражински, который работал над оригинальным сериалом. А в озвучке участвует почти весь оригинальный актерский состав.

Премьера состоится 15 августа.