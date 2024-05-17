Первый трейлер мультсериала по Dead Cells

Вышел дебютный трейлер анимационного сериала по мотивам «рогалика» Dead Cells с подзаголовком Immortalis.
По сюжету Безголовый должен победить сошедшего с ума короля, а поможет ему в этом рыжеволосая девушка.
За мультсериал отвечает французская студия Bobbypills, которая прежде снимала для игры короткометражки.
Первая часть Dead Cells: Immortalis выйдет 19 июня, а вторая — 26 числа.
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Редактор
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