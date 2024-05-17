Первый трейлер мультсериала по Dead Cells

Вышел дебютный трейлер анимационного сериала по мотивам «рогалика» Dead Cells с подзаголовком Immortalis.

По сюжету Безголовый должен победить сошедшего с ума короля, а поможет ему в этом рыжеволосая девушка.

За мультсериал отвечает французская студия Bobbypills, которая прежде снимала для игры короткометражки.

Первая часть Dead Cells: Immortalis выйдет 19 июня, а вторая — 26 числа.