Первый трейлер НФ-триллера «Никто тебя не спасет» от Hulu

Hulu опубликовал трейлер научно-фантастического психологического триллера «Никто тебя не спасет».

В центре сюжета девушка Бринн Адамс, которая однажды ночью просыпается от странных звуков — оказывается, к ней домой пожаловали инопланетяне, и совсем не с добрыми намерениями.

Режиссером выступил Брайан Даффилд («Спонтанность»), а главную роль исполнил Кэтлин Дивер («Невероятное»).

Премьера состоится 22 сентября.