Первый трейлер НФ-триллера «Никто тебя не спасет» от Hulu

Hulu опубликовал трейлер научно-фантастического психологического триллера «Никто тебя не спасет».
В центре сюжета девушка Бринн Адамс, которая однажды ночью просыпается от странных звуков — оказывается, к ней домой пожаловали инопланетяне, и совсем не с добрыми намерениями.
Режиссером выступил Брайан Даффилд («Спонтанность»), а главную роль исполнил Кэтлин Дивер («Невероятное»).
Премьера состоится 22 сентября.
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Редактор
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Александр Ремизов
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