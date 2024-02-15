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    Первый трейлер продолжения культового мультсериала «Люди Икс»

    15 февраля 2024
    Фото аватара
    15.02.2024
    569
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    Первый трейлер продолжения культового мультсериала «Люди Икс»

    Disney представила первый трейлер «Людей Икс ’97» — продолжения культового мультсериала из 90-х.

    Без знакомых музыкальных мотивов из опенинга оригинального мультика дело не обошлось!

    Действие шоу развернется после смерти профессора Ксавьера, когда команду возглавляет Циклоп. Вместе им предстоит сразиться со Стражами и, судя по всему, Магнето.

    Премьера состоится 20 марта в стриминговом сервисе Disney+.

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    Первый трейлер продолжения культового мультсериала «Люди Икс» 1
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