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    Первый трейлер «Проклятия монахини 2»

    6 июля 2023
    Фото аватара
    06.07.2023
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    Первый трейлер «Проклятия монахини 2»

    Warner Bros. представила первый трейлер хоррора «Проклятие монахини 2» (или The Nun II в оригинале).

    Сюжет фильма развернется спустя четыре года после событий первой части. Демон Валак появится в школе для девочек, чтобы привлечь внимание сестры Айрин.

    Режиссером выступает Майкл Чавес, снявший «Заклятие 3». А главные роли исполнили Таисса Фармига, Йонас Блоке, Бонни Аронс, Сторм Рид и Анна Попплуэлл.

    Премьера состоится 8 сентября 2023 года.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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