Первый трейлер «Проклятия монахини 2»

Warner Bros. представила первый трейлер хоррора «Проклятие монахини 2» (или The Nun II в оригинале).
Сюжет фильма развернется спустя четыре года после событий первой части. Демон Валак появится в школе для девочек, чтобы привлечь внимание сестры Айрин.
Режиссером выступает Майкл Чавес, снявший «Заклятие 3». А главные роли исполнили Таисса Фармига, Йонас Блоке, Бонни Аронс, Сторм Рид и Анна Попплуэлл.
Премьера состоится 8 сентября 2023 года.
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