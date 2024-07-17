Первый трейлер ремейка аниме «Ранма ½»

Вышел первый тизер-трейлер новой адаптации манги «Ранма ½» за авторством Такахаси Румико, известной по «Несносным пришельцам» и «Инуяси».

Производством занимается студия MAPPA, выпустившая «Магическую битву» и «Человека-бензопилу». Режиссером выступает Коносукэ Уда («Атака титанов: Финал»), за дизайн персонажей отвечает Хироми Танигути («Психопаспорт»).

Что интересно, к озвучке персонажей вернется основной актерский состав оригинальной адаптации 1989 года.

В центре сюжета парень по имени Ранма, осваивающий боевые искусства и… превращающийся в девушку при контакте с водой.

Премьера состоится 5 октября.