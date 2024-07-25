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    Первый трейлер российского мультфильма «Формула воды» на движке Unreal Engine

    25 июля 2024
    Фото аватара
    25.07.2024
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    Компания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер мультфильма «Формула воды». В 2021 году проект позиционировался как первый российский анимационный фильм на Unreal Engine.

    Сюжет расскажет историю девочки по имени Дана. Героиня отправляется на поиски своего отца-ученого, изобретшего машину, способную решить важную проблему — недостаток питьевой воды.

    Режиссером выступил Артем Минаков («Тайны медовой долины»), а главные роли озвучили Юлия Гаврилина, Niletto, Сергей Гармаш, Александр Олешко, Борис Репетур, Эвелина Бледанс и Борис Смолкин.

    Разработка ленты велась совместными усилиями «Союзмультфильма», студии Magic Factory и онлайн-кинотеатра Okko.

    Премьера «Формулы воды» ожидается 3 октября.

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