Первый трейлер российского мультфильма «Формула воды» на движке Unreal Engine

Компания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер мультфильма «Формула воды». В 2021 году проект позиционировался как первый российский анимационный фильм на Unreal Engine.

Сюжет расскажет историю девочки по имени Дана. Героиня отправляется на поиски своего отца-ученого, изобретшего машину, способную решить важную проблему — недостаток питьевой воды.

Режиссером выступил Артем Минаков («Тайны медовой долины»), а главные роли озвучили Юлия Гаврилина, Niletto, Сергей Гармаш, Александр Олешко, Борис Репетур, Эвелина Бледанс и Борис Смолкин.

Разработка ленты велась совместными усилиями «Союзмультфильма», студии Magic Factory и онлайн-кинотеатра Okko.

Премьера «Формулы воды» ожидается 3 октября.