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    Первый трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Рика и Мишонн

    11 января 2024
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    11.01.2024
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    Канал AMC опубликовал первый трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Те, кто выжил» (или The Ones Who Live).

    По сюжету Мишонн пытается отыскать Рика Граймса, который оказался в группировке Альянс Трех.

    Главные роли исполнят Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Поллианна МакИнтош, Лесли-Энн Брандт и Терри О’Куинн.

    Премьера состоится 25 февраля. Всего будет шесть эпизодов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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