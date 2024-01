Первый трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Рика и Мишонн

Канал AMC опубликовал первый трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Те, кто выжил» (или The Ones Who Live).

По сюжету Мишонн пытается отыскать Рика Граймса, который оказался в группировке Альянс Трех.

Главные роли исполнят Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Поллианна МакИнтош, Лесли-Энн Брандт и Терри О’Куинн.

Премьера состоится 25 февраля. Всего будет шесть эпизодов.