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    Первый тизер «Утопии» от Amazon — ремейка британского сериала

    24 июля 2020
    Кот-император
    24.07.2020
    990
    0 минут на чтение

    Amazon на онлайн-фестивале Comic-Con at Home показал первый тизер «Утопии» — ремейка британского сериала 2013 года.

    В центре сюжета — группа героев, которые изучают таинственный онлайн-комикс «Утопия», содержащий немало секретов, в том числе и сведения о некотором оружии. А потом оказывается, что у книги есть продолжение — комикс «Антиутопия». Герои решают встретиться, чтобы найти ответы на вопросы, но вскоре узнают, что по их следу идут убийцы.

    Главные роли исполнили Саша Лейн, Раинн Уилсон, Дэн Бёрд и Джон Кьюсак. Последний сыграл нового героя, которого не было в оригинале.

    Адаптацией занимается Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы»). Ранее ремейк поручили Дэвиду Финчеру и HBO, но в итоге его подхватил Amazon.

    Шоу стартует осенью.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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