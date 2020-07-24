Первый тизер «Утопии» от Amazon — ремейка британского сериала

Amazon на онлайн-фестивале Comic-Con at Home показал первый тизер «Утопии» — ремейка британского сериала 2013 года.
В центре сюжета — группа героев, которые изучают таинственный онлайн-комикс «Утопия», содержащий немало секретов, в том числе и сведения о некотором оружии. А потом оказывается, что у книги есть продолжение — комикс «Антиутопия». Герои решают встретиться, чтобы найти ответы на вопросы, но вскоре узнают, что по их следу идут убийцы.
Главные роли исполнили Саша Лейн, Раинн Уилсон, Дэн Бёрд и Джон Кьюсак. Последний сыграл нового героя, которого не было в оригинале.
Адаптацией занимается Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы»). Ранее ремейк поручили Дэвиду Финчеру и HBO, но в итоге его подхватил Amazon.
Шоу стартует осенью.
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