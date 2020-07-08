Первый трейлер второго сезона «Академии Амбрелла»

Netflix опубликовал первый трейлер — аж трёхминутный! — второго сезона «Академии Амбрелла».

Во втором сезоне команду раскидало по временной линии в 1960-х. Им вновь предстоит объединиться — а после трагичного финала первого сезона это будет непросто, — чтобы спасти Землю от апокалипсиса. А на пути, разумеется, не обойдётся без новых друзей и новых врагов. С ними нас тоже знакомят в ролике!

Команда возвращается 31 июля.