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    Первый трейлер второго сезона «Академии Амбрелла»

    8 июля 2020
    Кот-император
    08.07.2020
    143
    0 минут на чтение
    Первый трейлер второго сезона «Академии Амбрелла»

    Netflix опубликовал первый трейлер — аж трёхминутный! — второго сезона «Академии Амбрелла».

    Во втором сезоне команду раскидало по временной линии в 1960-х. Им вновь предстоит объединиться — а после трагичного финала первого сезона это будет непросто, — чтобы спасти Землю от апокалипсиса. А на пути, разумеется, не обойдётся без новых друзей и новых врагов. С ними нас тоже знакомят в ролике!

    Команда возвращается 31 июля.

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    Адаптация потеряла безумие, свойственное первоисточнику, но хуже от этого не стала.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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