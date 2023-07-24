Первый уикэнд «Барбигеймера» стал четвертым по сборам в США за всю историю

«Барби» с Маго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрала в первые выходные 337 миллионов долларов по всему миру, из которых 155 миллионов приходятся на США.

Также фильм Греты Гервиг стал рекордсменом в США по сборам в дебютный уикэнд для режиссера-женщины. Прежде лидировала «Капитан Марвел» с 153 миллионами долларов, а до этого «Чудо-женщина» с 100 миллионами.

По словам президента Warner Bros. по внутренней дистрибуции Джефф Гольдштейн, компания рассчитывала, что на старте фильм заработает в домашнем прокате сумму в два раза меньше — 75 миллионов долларов.

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана же собрал в мировом прокате 175 миллионов долларов, из которых 80,5 пришлись на США.

При этом аналитики ожидали, что в домашнем прокате мрачный фильм с минимумом экшена и большим количеством диалогов стартует с 50 миллионов долларов.

Напомним, бюджет «Барби» составил 145 миллионов долларов, а на производство «Оппенгеймера» выделили 100 миллионов. Все это без учета затрат на маркетинг, разумеется.

Как отмечает Variety, сотни тысяч зрителей отказались выбирать между двумя авторскими блокбастерами, поэтому они посмотрели «Барби» и «Оппенгеймера» в один день.

Благодаря этому прошедший уикэнд стал четвертым по сборам в США за всю историю. Первые три места занимают «Мстители: Финал», «Война бесконечности» и «Звездные войны: Пробуждение силы».