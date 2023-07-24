    3
    Новости

    Первый уикэнд «Барбигеймера» стал четвертым по сборам в США за всю историю

    24 июля 2023
    Фото аватара
    24.07.2023
    451
    1 минута на чтение
    Первый уикэнд «Барбигеймера» стал четвертым по сборам в США за всю историю

    «Барби» с Маго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрала в первые выходные 337 миллионов долларов по всему миру, из которых 155 миллионов приходятся на США.

    Также фильм Греты Гервиг стал рекордсменом в США по сборам в дебютный уикэнд для режиссера-женщины. Прежде лидировала «Капитан Марвел» с 153 миллионами долларов, а до этого «Чудо-женщина» с 100 миллионами.

    По словам президента Warner Bros. по внутренней дистрибуции Джефф Гольдштейн, компания рассчитывала, что на старте фильм заработает в домашнем прокате сумму в два раза меньше — 75 миллионов долларов.

    «Оппенгеймер» Кристофера Нолана же собрал в мировом прокате 175 миллионов долларов, из которых 80,5 пришлись на США.

    При этом аналитики ожидали, что в домашнем прокате мрачный фильм с минимумом экшена и большим количеством диалогов стартует с 50 миллионов долларов.

    Напомним, бюджет «Барби» составил 145 миллионов долларов, а на производство «Оппенгеймера» выделили 100 миллионов. Все это без учета затрат на маркетинг, разумеется.

    Как отмечает Variety, сотни тысяч зрителей отказались выбирать между двумя авторскими блокбастерами, поэтому они посмотрели «Барби» и «Оппенгеймера» в один день.

    Благодаря этому прошедший уикэнд стал четвертым по сборам в США за всю историю. Первые три места занимают «Мстители: Финал», «Война бесконечности» и «Звездные войны: Пробуждение силы».

    Читайте также

    Критикам очень понравилась «Барби»

    «Фильм ломает стереотипы» — критикам очень понравилась «Барби»

     Дмитрий Кинский |  19.07.2023 |  1050

    У фильма 81 балл из 100 на Metacritic.

    «Это портрет человеческого высокомерия» — критики в восторге от «Оппенгеймера»

    «Это портрет человеческого высокомерия» — критики в восторге от «Оппенгеймера»

     Дмитрий Кинский |  20.07.2023 |  2672

    Фильм выйдет уже 21 июля.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Футурама: любимые серии
    0
    9771
    Футурама: любимые серии

    Наши авторы вспомнили, какие серии знаменитой фантастической комедии запали им в душу сильнее всего.

    Читаем рассказ «Чёрная книга» Алефа Сейны
    0
    124167
    Читаем рассказ «Чёрная книга» Алеф Сейны

    Жизнь у Лиды, кажется, не сложилась. Ни с мужчинами, ни с денежной работой не получилось. Видимо, что на этом можно ставить точку: впереди лишь беспросветная серость одинаковых будней…

    Warhammer 40,000: кто такие примархи и зачем Games Workshop возвращает их
    0
    115605
    Warhammer 40,000: кто такие примархи и зачем Games Workshop возвращает их

    А кого ещё могут вернуть из старых знакомых? И к чему это приведёт?

    Беседуем о трансгуманизме и постчеловечестве в 88-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    306130
    Беседуем о трансгуманизме и постчеловечестве в 88-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Теперь выпуски подкастов будут выходить с новой обложкой!

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей
    0
    165690
    Эрнест Клайн «Второму игроку приготовиться». Возвращение виртуального героя

    Подростковое приключение с попыткой повторить успех первой книги.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы 2
    0
    245525
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы

    Таков пульт.

    Ирландские фильмы ужасов, которые вам стоит увидеть: культы и одержимость 5
    0
    213864
    Ирландские фильмы ужасов, которые вам стоит увидеть: культы и одержимость

    Воскресшие маленькие девочки, злобные маленькие мальчики, тёмные древние обряды — и прочие странности жителей Изумрудного острова.

    Бэн Гэлли о «Гонка за смертью»
    0
    269957
    Призраки, Древний Египет и ночной город: как создавался фэнтези-роман «Гонка за смертью»

    Темное фэнтези, вдохновленное египетской мифологией

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить