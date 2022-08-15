Трейлер хоррор-антологии «Кабинета редкостей» Гильермо дель Торо

Netflix опубликовал эдакий трейлер хоррор-антологии «Кабинет редкостей», создателем которого выступил Гильермо дель Торо.

В ролике автор проекта подчеркнул, что монстров создавали с помощью практических эффектов, а не компьютерной графики.

Над каждым эпизодом работали известные постановщики (и не только) ужастиков, среди которых Гильермо Наварро («Лабиринт фавна»), Панос Косматос («Мэнди»), Ана Лили Амирпур («Касл-Рок») и другие.

Премьера состоится 25 октября.