Трейлер хоррор-антологии «Кабинета редкостей» Гильермо дель Торо

Netflix опубликовал эдакий трейлер хоррор-антологии «Кабинет редкостей», создателем которого выступил Гильермо дель Торо.
В ролике автор проекта подчеркнул, что монстров создавали с помощью практических эффектов, а не компьютерной графики.
Над каждым эпизодом работали известные постановщики (и не только) ужастиков, среди которых Гильермо Наварро («Лабиринт фавна»), Панос Косматос («Мэнди»), Ана Лили Амирпур («Касл-Рок») и другие.
Премьера состоится 25 октября.
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