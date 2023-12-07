25 лет спустя фанаты раскрыли загадку «Секретных материалов» — и тёмный секрет киноиндустрии

В Твиттере фанаты раскрыли одну из давних загадок «Секретных материалов» — что за песня звучит в 5 эпизоде 6 сезона «Дримленд II». Само по себе это не такое уж событие, но параллельно на свет выплыла малоизвестная тёмная сторона киноиндустрии.

Пользовательница Auntie Cistamine взялась выяснить, что за кантри-песня звучит во время сцены в баре. Поискав фрагменты из текста, она обнаружила лишь другие обсуждения эпизода. Оказалось, что песня нигде не публиковалась, её авторы неизвестны, и уже 25 лет фанаты пытаются раскрыть эту тайну. Auntie Cistamine устроила настоящее расследование, она связалась с музыкальным редактором сериала, и тот помог ей выйти на авторов и исполнителей песни Staring at the Stars — Гленна Джордана (он же певец) и Дэна Марфиси.

Почему же песня никогда и нигде не публиковалась? Джордан и Марфиси поделились этим секретом, который пролил свет на малоизвестную сторону киноиндустрии. Существует такое явление как «production music» — музыка, которая пишется специально для коллекций, права на которые продаются киностудиям. Когда по сюжету нужно вставить какую-то фоновую песню, вместо того, чтобы платить за права на настоящий хит, редакторы сериалов берут что-то из коллекции «production music». Создатели музыки нередко сами не имеют прав на своё творение и не могут ни издать его, ни даже услышать, пока его не вставят в фильм. Только чудом у Джордана дома завалялась полная запись этой песни, и теперь авторы планируют всё-таки разобраться с правами и полноценно выпустить песню.

Мы никогда и не подозревали, что люди так любят нашу музыку. Просто чудесно было узнать об этом. — Дэн Марфиси