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    25 лет спустя фанаты раскрыли загадку «Секретных материалов» — и тёмный секрет киноиндустрии

    7 декабря 2023
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    07.12.2023
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    20 лет спустя фанаты раскрыли загадку «Секретных материалов» — и тёмный секрет киноиндустрии

    В Твиттере фанаты раскрыли одну из давних загадок «Секретных материалов» — что за песня звучит в 5 эпизоде 6 сезона «Дримленд II». Само по себе это не такое уж событие, но параллельно на свет выплыла малоизвестная тёмная сторона киноиндустрии.

    Пользовательница Auntie Cistamine взялась выяснить, что за кантри-песня звучит во время сцены в баре.  Поискав фрагменты из текста, она обнаружила лишь другие обсуждения эпизода. Оказалось, что песня нигде не публиковалась, её авторы неизвестны, и уже 25 лет фанаты пытаются раскрыть эту тайну. Auntie Cistamine устроила настоящее расследование, она связалась с музыкальным редактором сериала, и тот помог ей выйти на авторов и исполнителей песни Staring at the Stars — Гленна Джордана (он же певец) и Дэна Марфиси.

    Почему же песня никогда и нигде не публиковалась? Джордан и Марфиси поделились этим секретом, который пролил свет на малоизвестную сторону киноиндустрии. Существует такое явление как «production music» — музыка, которая пишется специально для коллекций, права на которые продаются киностудиям. Когда по сюжету нужно вставить какую-то фоновую песню, вместо того, чтобы платить за права на настоящий хит, редакторы сериалов берут что-то из коллекции «production music». Создатели музыки нередко сами не имеют прав на своё творение и не могут ни издать его, ни даже услышать, пока его не вставят в фильм. Только чудом у Джордана дома завалялась полная запись этой песни, и теперь авторы планируют всё-таки разобраться с правами и полноценно выпустить песню.

    Мы никогда и не подозревали, что люди так любят нашу музыку. Просто чудесно было узнать об этом.

    — Дэн Марфиси

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     Светлана Евсюкова |  26.01.2016 |  23655

    После «рекламной паузы» в 13 лет Малдер и Скалли возвращаются. Самое время вспомнить, за что мы все их так полюбили.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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