«Пила 10» стала самым высоко оцененным фильмом во франшизе

Триллер «Пила 10» (или Saw X в оригинале) стал самым высоко оцененным критиками фильмом во франшизе.
На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 84%. Для сравнения, предыдущим рекордсменом была первая часть с 50%.
Действие нового фильма разворачивается между событиями первых двух частей, а в центре внимания вновь оказался Джон Крамер, решивший наказать мошенников, которые обманывают смертельно больных людей.
И именно возвращение Крамера очень порадовало рецензентов «Пилы 10».
Zach Pope Revews:
Фильм немного неуклюжий и не такой забавно хаотичный, как предыдущие ленты? Абсолютно. Тем не менее возвращение Белла к роли <Крамера> вызывает мрачное веселье. Хотя время не всегда на его стороне, он максимально использует каждый момент.
IGN Movies:
Спустя 20 лет после начала франшизы «Пила 10» демонстрирует эмоциональную глубину, благодаря которой новая история поднимает выше, чем когда-либо прежде.
Collider:
Первоклассный фильм из серии «Пила». Хорошо продуманная история, ориентированная на Джона Крамера, с большим акцентом на связи с Амандой, который помогает ленте стоять на своих ногах и усиливать мифологию франшизы.
На Западе «Пила 10» вышла 29 сентября.
Краудфандинг
-
Рекомендуем
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.