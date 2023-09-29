«Пила 10» стала самым высоко оцененным фильмом во франшизе

Триллер «Пила 10» (или Saw X в оригинале) стал самым высоко оцененным критиками фильмом во франшизе.

На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 84%. Для сравнения, предыдущим рекордсменом была первая часть с 50%.

Действие нового фильма разворачивается между событиями первых двух частей, а в центре внимания вновь оказался Джон Крамер, решивший наказать мошенников, которые обманывают смертельно больных людей.

И именно возвращение Крамера очень порадовало рецензентов «Пилы 10».

Zach Pope Revews:

Фильм немного неуклюжий и не такой забавно хаотичный, как предыдущие ленты? Абсолютно. Тем не менее возвращение Белла к роли <Крамера> вызывает мрачное веселье. Хотя время не всегда на его стороне, он максимально использует каждый момент.

IGN Movies:

Спустя 20 лет после начала франшизы «Пила 10» демонстрирует эмоциональную глубину, благодаря которой новая история поднимает выше, чем когда-либо прежде.

Collider:

Первоклассный фильм из серии «Пила». Хорошо продуманная история, ориентированная на Джона Крамера, с большим акцентом на связи с Амандой, который помогает ленте стоять на своих ногах и усиливать мифологию франшизы.

На Западе «Пила 10» вышла 29 сентября.