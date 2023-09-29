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    «Пила 10» стала самым высоко оцененным фильмом во франшизе

    29 сентября 2023
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    29.09.2023
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    «Пила 10» стала самым высоко оцененным фильмом во франшизе

    Триллер «Пила 10» (или Saw X в оригинале) стал самым высоко оцененным критиками фильмом во франшизе.

    На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 84%. Для сравнения, предыдущим рекордсменом была первая часть с 50%.

    Действие нового фильма разворачивается между событиями первых двух частей, а в центре внимания вновь оказался Джон Крамер, решивший наказать мошенников, которые обманывают смертельно больных людей.

    И именно возвращение Крамера очень порадовало рецензентов «Пилы 10».

    Zach Pope Revews:

    Фильм немного неуклюжий и не такой забавно хаотичный, как предыдущие ленты? Абсолютно. Тем не менее возвращение Белла к роли <Крамера> вызывает мрачное веселье. Хотя время не всегда на его стороне, он максимально использует каждый момент.

    IGN Movies:

    Спустя 20 лет после начала франшизы «Пила 10» демонстрирует эмоциональную глубину, благодаря которой новая история поднимает выше, чем когда-либо прежде.

    Collider:

    Первоклассный фильм из серии «Пила». Хорошо продуманная история, ориентированная на Джона Крамера, с большим акцентом на связи с Амандой, который помогает ленте стоять на своих ногах и усиливать мифологию франшизы.

    На Западе «Пила 10» вышла 29 сентября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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