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    «Пингвин», «Кольца власти» и внезапный Роберт Дауни мл. — что показала на Comic-Con 2024

    29 июля 2024
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    29.07.2024
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    «Пингвин», «Кольца власти» и внезапный Роберт Дауни мл. — что показала на Comic-Con 2024

    В Сан-Диего прошел Comic-Con 2024, в рамках которого было представлено несколько десятков самых разных трейлеров. Мы собрали наиболее крупные и интересные из них в одном месте.

    Роберт Дауни мл. снова сыграет в Marvel

    Самая громкая новость с SDCC 2024. Актер исполнит роль профессора Виктора фон Дума в пятой части «Мстителей», получившей заголовок Doomsday.

    Кроме этого, картину снова поставят братья Джо и Энтони Руссо, снявшие предыдущие два фильма о Мстителях. Премьера запланирована на май 2026-го.

    — что показала на Comic-Con 2024 2

    Transformers One

    Новый трейлер мультфильма про Трансформеров. Сюжет ленты будет посвящен взаимоотношениям Оптимуса Прайма и Мегатрона еще до того, как они стали заклятыми врагами.

    Премьера 20 сентября.

    Ворон

    Отрывок из ремейка с Биллом Скарсгардом в главной роли. До кино лента доберется уже 22 августа.

    «Властелин колец: Кольца власти»

    Amazon поделился полноценным трейлером второго сезона, который стартует с 29 августа.

    Creature Commandos

    Это будет первый проект обновленной вселенной DC Джеймса Ганна. Историю посвятят отряду монстров, состоящему из Невесты Франкенштейна, Эрика Франкенштейна, Доктора Фосфора, Нины Мазурской, G.I. Робота и Ласки.

    Релиз состоится в декабре.

    «Легенда о Vox Machina»

    Amazon выпустил небольшой отрывок из третьего сезона фэнтези-мультсериала The Legend of Vox Machina — экранизации знаменитых D&D-стримов Critical Role.

    Шоу вернется 3 октября.

    Vought Rising

    Еще один спин-офф «Пацанов», но уже о событиях прошлого. В центре сюжета выступят Солдатик и Гроза, к ролям которых вернутся Дженсен Эклс и Ая Кэш.

    Создатель франшизы, Эрик Крипке, будет курировать проект. Дата выхода проекта пока неизвестна.

    Star Trek: Section 31

    Анонсирован полнометражный фильм о злой версии Филиппы Джорджиу из зеркальной вселенной в исполнении Мишель Йео.

    Премьера ожидается в 2025-м на Paramount+.

    Star Trek: Strange New Worlds

    Третий сезон «Странных новых миров» ожидается в 2025-м.

    Star Trek: Lower Decks

    Пятый и заключительный сезон мультсериала стартует 24 октября.

    «Пингвин»

    Max выпустил полноценный трейлер спин-оффа «Бэтмена» про Оза. Премьера намечена на 19 сентября.

    «Харли Квинн»

    Пятый сезон мультсериала о суперзлодейке выйдет на Max в ноябре.

    — что показала на Comic-Con 2024 4

    «Укрытие»

    Apple TV+ представила кадр второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли.

    Премьера первого из десяти эпизодов состоится 15 ноября.

    — что показала на Comic-Con 2024 3

    Hellboy: The Crooked Man

    Еще один трейлер экранизации «Хеллбоя» с подзаголовком «Горбун», в основу которой лег комикс Hellboy: The Crooked Man.

    Премьера состоится 19 сентября.

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