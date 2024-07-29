«Пингвин», «Кольца власти» и внезапный Роберт Дауни мл. — что показала на Comic-Con 2024

В Сан-Диего прошел Comic-Con 2024, в рамках которого было представлено несколько десятков самых разных трейлеров. Мы собрали наиболее крупные и интересные из них в одном месте.

Роберт Дауни мл. снова сыграет в Marvel

Самая громкая новость с SDCC 2024. Актер исполнит роль профессора Виктора фон Дума в пятой части «Мстителей», получившей заголовок Doomsday.

Кроме этого, картину снова поставят братья Джо и Энтони Руссо, снявшие предыдущие два фильма о Мстителях. Премьера запланирована на май 2026-го.

Transformers One

Новый трейлер мультфильма про Трансформеров. Сюжет ленты будет посвящен взаимоотношениям Оптимуса Прайма и Мегатрона еще до того, как они стали заклятыми врагами.

Премьера 20 сентября.

Ворон

Отрывок из ремейка с Биллом Скарсгардом в главной роли. До кино лента доберется уже 22 августа.

«Властелин колец: Кольца власти»

Amazon поделился полноценным трейлером второго сезона, который стартует с 29 августа.

Creature Commandos

Это будет первый проект обновленной вселенной DC Джеймса Ганна. Историю посвятят отряду монстров, состоящему из Невесты Франкенштейна, Эрика Франкенштейна, Доктора Фосфора, Нины Мазурской, G.I. Робота и Ласки.

Релиз состоится в декабре.

«Легенда о Vox Machina»

Amazon выпустил небольшой отрывок из третьего сезона фэнтези-мультсериала The Legend of Vox Machina — экранизации знаменитых D&D-стримов Critical Role.

Шоу вернется 3 октября.

Vought Rising

Еще один спин-офф «Пацанов», но уже о событиях прошлого. В центре сюжета выступят Солдатик и Гроза, к ролям которых вернутся Дженсен Эклс и Ая Кэш.

Создатель франшизы, Эрик Крипке, будет курировать проект. Дата выхода проекта пока неизвестна.

Star Trek: Section 31

Анонсирован полнометражный фильм о злой версии Филиппы Джорджиу из зеркальной вселенной в исполнении Мишель Йео.

Премьера ожидается в 2025-м на Paramount+.

Star Trek: Strange New Worlds

Третий сезон «Странных новых миров» ожидается в 2025-м.

Star Trek: Lower Decks

Пятый и заключительный сезон мультсериала стартует 24 октября.

«Пингвин»

Max выпустил полноценный трейлер спин-оффа «Бэтмена» про Оза. Премьера намечена на 19 сентября.

«Харли Квинн»

Пятый сезон мультсериала о суперзлодейке выйдет на Max в ноябре.

«Укрытие»

Apple TV+ представила кадр второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли.

Премьера первого из десяти эпизодов состоится 15 ноября.

Hellboy: The Crooked Man

Еще один трейлер экранизации «Хеллбоя» с подзаголовком «Горбун», в основу которой лег комикс Hellboy: The Crooked Man.

Премьера состоится 19 сентября.