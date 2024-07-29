«Пингвин», «Кольца власти» и внезапный Роберт Дауни мл. — что показала на Comic-Con 2024

В Сан-Диего прошел Comic-Con 2024, в рамках которого было представлено несколько десятков самых разных трейлеров. Мы собрали наиболее крупные и интересные из них в одном месте.
Роберт Дауни мл. снова сыграет в Marvel
Самая громкая новость с SDCC 2024. Актер исполнит роль профессора Виктора фон Дума в пятой части «Мстителей», получившей заголовок Doomsday.
Кроме этого, картину снова поставят братья Джо и Энтони Руссо, снявшие предыдущие два фильма о Мстителях. Премьера запланирована на май 2026-го.
Transformers One
Новый трейлер мультфильма про Трансформеров. Сюжет ленты будет посвящен взаимоотношениям Оптимуса Прайма и Мегатрона еще до того, как они стали заклятыми врагами.
Премьера 20 сентября.
Ворон
Отрывок из ремейка с Биллом Скарсгардом в главной роли. До кино лента доберется уже 22 августа.
«Властелин колец: Кольца власти»
Amazon поделился полноценным трейлером второго сезона, который стартует с 29 августа.
Creature Commandos
Это будет первый проект обновленной вселенной DC Джеймса Ганна. Историю посвятят отряду монстров, состоящему из Невесты Франкенштейна, Эрика Франкенштейна, Доктора Фосфора, Нины Мазурской, G.I. Робота и Ласки.
Релиз состоится в декабре.
«Легенда о Vox Machina»
Amazon выпустил небольшой отрывок из третьего сезона фэнтези-мультсериала The Legend of Vox Machina — экранизации знаменитых D&D-стримов Critical Role.
Шоу вернется 3 октября.
Vought Rising
Еще один спин-офф «Пацанов», но уже о событиях прошлого. В центре сюжета выступят Солдатик и Гроза, к ролям которых вернутся Дженсен Эклс и Ая Кэш.
Создатель франшизы, Эрик Крипке, будет курировать проект. Дата выхода проекта пока неизвестна.
Star Trek: Section 31
Анонсирован полнометражный фильм о злой версии Филиппы Джорджиу из зеркальной вселенной в исполнении Мишель Йео.
Премьера ожидается в 2025-м на Paramount+.
Star Trek: Strange New Worlds
Третий сезон «Странных новых миров» ожидается в 2025-м.
Star Trek: Lower Decks
Пятый и заключительный сезон мультсериала стартует 24 октября.
«Пингвин»
Max выпустил полноценный трейлер спин-оффа «Бэтмена» про Оза. Премьера намечена на 19 сентября.
«Харли Квинн»
Пятый сезон мультсериала о суперзлодейке выйдет на Max в ноябре.
«Укрытие»
Apple TV+ представила кадр второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли.
Премьера первого из десяти эпизодов состоится 15 ноября.
Hellboy: The Crooked Man
Еще один трейлер экранизации «Хеллбоя» с подзаголовком «Горбун», в основу которой лег комикс Hellboy: The Crooked Man.
Премьера состоится 19 сентября.