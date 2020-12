Писательнице Нало Хопкинсон присудили звание Грандмастера ассоциации SFWA

Американская ассоциация писателей-фантастов (SFWA, The Science Fiction and Fantasy Writers of America) наградила писательницу Нало Хопкинсон (Nalo Hopkinson) мемориальной премией имени Деймона Найта. Это один из самых престижных титулов мировой фантастики, который вручается за пожизненный вклад в фантастическую литературу. Хопкинсон стала уже 37-м Грандмастером.

Первый роман Хопкинсон, Brown Girl in the Ring, был опубликовал после того, как занял первое место на конкурсе начинающих авторов Warner Aspect First Novel Contest в 1998-м. Книга также завоевала премию Джона Кэмпбелла в номинации «Лучший дебютант» и премию «Локус» в номинации «Лучший роман». Хопкинсон также опубликовала пять романов, включая победителя конкурса Андре Нортон.

В своём творчестве писательница часто обращается к таким темам, как карибский фольклор, афро-карибская культура и феминизм. Среди её любимых авторов — Сэмюэл Дилэни, Тобиас С. Бакелл и Чарльз Сондерс.

Один из наиболее известных её романов — The Salt Roads. Это историческое фэнтези, изображающее жизнь трёх женщин африканского происхождения: греко-нубийской гетеры III века, гаитянской рабыни XVIII века и возлюбленной французского поэта Бодлера. Все эти персонажи связаны с Эзили, афро-карибской богиней любви. Книга выдвигалась на премию «Небьюла» в 2003.

Почти никакие её произведения не переводились на русский.

Мне полюбились произведения Нало Хопкинсон с 1999-го, когда я прочла её рассказ Precious в антологии Silver Birch, Blood Moon. Каждое новое её произведение по-прежнему радует меня и развивает как читателя и делает лучше как писателя. Вручение премии Нало подчёркивает её вклад не только за феноменальное мастерство писательницы, но и за преподавание, благодаря которому сформировалось так много восходящих звёзд фэнтези и научной фантастики. Мэри Робинетт Коваль, президент Ассоциации

Награду планируют вручить на 56-й торжественной церемонии «Небьюла» в рамках ежегодной конференции Ассоциации, которая назначена на 4-6 июня 2021 года.

SFWA начала вручать премию имени Деймона Найта с 1975 года — тогда Ассоциация отметила заслуги Роберта Хайнлайна. С тех пор премию получили Клиффорд Саймак, Андре Нортон, Артур Кларк, Айзек Азимов, Урсула Ле Гуин, Энн Маккефри, Гарри Гаррисон, Майкл Муркок, Ларри Нивен, Уильям Гибсон и другие. Премию назвали в честь Деймона Найта за его работы в области публицистики. В свои критических произведениях он отмечал вклад фантастической литературы и сравнивал её с «высокой» художественной прозой.

В 2019-м премию вручили Лоис Макмастер Буджолд.