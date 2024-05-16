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    Питер Джексон о фильме про Голлума: мы не отступим от идей Толкина

    16 мая 2024
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    16.05.2024
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    Питер Джексон о фильме про Голлума: мы не отступимся от идей Толкина

    Питер Джексон поделился некоторыми подробностями о недавно анонсированном фильме «Властелин колец: Охота на Голлума».

    Картина будет посвящена предыстории Голлума, на которую не хватило времени в предыдущих лентах.

    Этот персонаж всегда казался мне очаровательным, потому что Голлум отражает худшие стороны человеческой натуры, тогда как Смеагол, возможно, вызывает симпатию.

    По словам продюсера, пока рано говорить, с кем встретится Голлум в фильме. Но он пообещал, что авторы не отступят от идей Толкина.

    Также Джексон отметил, что Энди Серкис — хороший выбор на должность режиссера, потому что разбирается во вселенной «Властелина колец» и полон энтузиазма.

    «Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет в 2026 году.

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    Редактор
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