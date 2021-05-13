По «Братьям Вентура» и «Металлопокалипсису» выйдут новые мультфильмы

Adult Swim запустил в производство три полнометражных мультфильма по «Братьям Вентура», «Металлопокалипсису» и Aqua Teen Hunger Force.

Ими займутся те же самые люди, что работали над оригинальными (и крайне популярными) сериалами.

Причем в первую очередь картины выйдут на Blu-ray и DVD. А премьера в стриминговых сервисах состоится только через 90 дней.

По сюжету новых «Братьев Вентура» последнее изобретение Доктора либо обанкротит Venture Industries, либо выведет компанию на новые высоты. Оригинальный сериал транслировали на протяжении 7 сезонов и 4 спецэпизодов.

В «Металлопокалипсис» именитым музыкантам из Dethklok предстоит столкнуться с жаждущим власти Трибуналом и спасти охваченный хаосом мир, которому угрожает Роковая Звезда.

А Aqua Teen Hunger Force станет продолжением мультсериала, из которого зрители узнают, что будет с Фрайлоком, Тефтелей и Мастером Шейком, считающими себя борцами с преступностью, хотя это совершенно не так.