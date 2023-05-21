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    По детским произведениям про Винни-Пуха и Питера Пэна снимут малобюджетные хорроры

    21 мая 2023
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    21.05.2023
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    1 минута на чтение
    По детским произведениям про Винни-Пуха и Питера Пэна снимут малобюджетные хорроры

    Немецкий дистрибьютор Dolphin Medien начал сотрудничать с британской студией хорроров Red Shadow — вместе они будут работать над фильмами ужасов по мотивам произведений детской литературы, которые перешли в общественное достояние. Первыми их проектами будут ленты о Винни-Пухе и Питере Пэне. Об этом создатели рассказали на проходящем сейчас Каннском кинофестивале.

    Первый проект под названием «Винни-Пух: Дом смерти» — это стилизованная под Винни-Пуха история о мести в духе «Незнакомцев» и «Судной ночи». По сюжету встреча выпускников школы оказывается подстроенным планом расправы, придуманным членами секты, чтобы отомстить одноклассникам за годы издевательств. Сценарий написал Адам Стивен Келли, а режиссером стал С. Дж. Эванс. Съёмки уже стартовали в Великобритании.

    Фильм никак не будет связан с вышедшим недавно малобюджетным хоррором «Винни-Пух: Кровь и мед».

    Второй проект — это слэшер «Питер Пэн отправляется в ад», похожий на «Психо» и «Кошмары больного мозга (1981)». В режиссёрском кресле — Фил Клэйдон, снявший «Убийц вампирш-лесбиянок». Он заявил:

    Я вырос на «здоровой диете» из малобюджетных хорроров таких мастеров, как Сэм Рэйми, Уэс Крэйвен и Питер Джексон. Сейчас, во времена стримингов, исчезают возможности для создания высококонцептуальных, но малобюджетных фильмов ужасов. Поэтому я с радостью согласился присоединиться к Red Shadow Studios, чтобы создать среду для авторов недорогих массовых хорроров. Да начнётся хаос!

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