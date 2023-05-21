По детским произведениям про Винни-Пуха и Питера Пэна снимут малобюджетные хорроры

Немецкий дистрибьютор Dolphin Medien начал сотрудничать с британской студией хорроров Red Shadow — вместе они будут работать над фильмами ужасов по мотивам произведений детской литературы, которые перешли в общественное достояние. Первыми их проектами будут ленты о Винни-Пухе и Питере Пэне. Об этом создатели рассказали на проходящем сейчас Каннском кинофестивале.
Первый проект под названием «Винни-Пух: Дом смерти» — это стилизованная под Винни-Пуха история о мести в духе «Незнакомцев» и «Судной ночи». По сюжету встреча выпускников школы оказывается подстроенным планом расправы, придуманным членами секты, чтобы отомстить одноклассникам за годы издевательств. Сценарий написал Адам Стивен Келли, а режиссером стал С. Дж. Эванс. Съёмки уже стартовали в Великобритании.
Фильм никак не будет связан с вышедшим недавно малобюджетным хоррором «Винни-Пух: Кровь и мед».
Второй проект — это слэшер «Питер Пэн отправляется в ад», похожий на «Психо» и «Кошмары больного мозга (1981)». В режиссёрском кресле — Фил Клэйдон, снявший «Убийц вампирш-лесбиянок». Он заявил:
Я вырос на «здоровой диете» из малобюджетных хорроров таких мастеров, как Сэм Рэйми, Уэс Крэйвен и Питер Джексон. Сейчас, во времена стримингов, исчезают возможности для создания высококонцептуальных, но малобюджетных фильмов ужасов. Поэтому я с радостью согласился присоединиться к Red Shadow Studios, чтобы создать среду для авторов недорогих массовых хорроров. Да начнётся хаос!
Читайте также
Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» снимет триллер про Питера Пэна
Также «Кровь и мед» получит сиквел.
Авторы «Винни-Пуха: Кровь и мед» снимут триллер про Бэмби
Тот станет злобной машиной для убийств.
Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» хотел бы снять слэшер по «Черепашкам-ниндзя»
Но не факт, что ему дадут на это права.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.