По детским произведениям про Винни-Пуха и Питера Пэна снимут малобюджетные хорроры

Немецкий дистрибьютор Dolphin Medien начал сотрудничать с британской студией хорроров Red Shadow — вместе они будут работать над фильмами ужасов по мотивам произведений детской литературы, которые перешли в общественное достояние. Первыми их проектами будут ленты о Винни-Пухе и Питере Пэне. Об этом создатели рассказали на проходящем сейчас Каннском кинофестивале.

Первый проект под названием «Винни-Пух: Дом смерти» — это стилизованная под Винни-Пуха история о мести в духе «Незнакомцев» и «Судной ночи». По сюжету встреча выпускников школы оказывается подстроенным планом расправы, придуманным членами секты, чтобы отомстить одноклассникам за годы издевательств. Сценарий написал Адам Стивен Келли, а режиссером стал С. Дж. Эванс. Съёмки уже стартовали в Великобритании.