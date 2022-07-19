По Grounded от Obsidian снимут мультсериал

По данным издания Deadline, Grounded от Obsidian, вдохновленная фильмом «Дорогая, я уменьшил детей», получит собственный мультсериал.

За производство вместе со студией разработчиков отвечает Bardel Entertainment, работавшая над «Риком и Морти» и «Кунг-фу пандой: Лапки судьбы».

А сценаристом проекта выступит Брент В. Фридман, который приложил руку к «Звездным войнам: Войны клонов» и «Повстанцам».

По сюжету четыре друга-подростка случайно уменьшаются до нескольких дюймов. И теперь они должны не только научиться выживать на огромном заднем дворе, но и раскрыть заговор, угрожающий всему их городу.