По Grounded от Obsidian снимут мультсериал

По данным издания Deadline, Grounded от Obsidian, вдохновленная фильмом «Дорогая, я уменьшил детей», получит собственный мультсериал.
За производство вместе со студией разработчиков отвечает Bardel Entertainment, работавшая над «Риком и Морти» и «Кунг-фу пандой: Лапки судьбы».
А сценаристом проекта выступит Брент В. Фридман, который приложил руку к «Звездным войнам: Войны клонов» и «Повстанцам».
По сюжету четыре друга-подростка случайно уменьшаются до нескольких дюймов. И теперь они должны не только научиться выживать на огромном заднем дворе, но и раскрыть заговор, угрожающий всему их городу.
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