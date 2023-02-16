По «Как приручить дракона» снимут фильм с живыми актерами

По данным издания Deadline, Universal и DreamWorks запустили в работу лайв-экшен фильм по мотивам серии книг «Как приручить дракона» Крессиды Коуэлл.
Режиссером, сценаристом и продюсером выступит Дин ДеБлуа, снявший оригинальный мультсериал.
Напомним, в центре сюжета молодой незадачливый викинг Иккинг, знакомится с молодым драконом, которого называет Беззубиком.
Картина выйдет 14 марта 2025 года.
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