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    Новости

    По книге «Регуляторы» Стивена Кинга снимут фильм

    12 августа 2022
    12.08.2022
    680
    0 минут на чтение
    По книге «Регуляторы» Стивена Кинга снимут фильм

    Компания Bohemia Group выкупила права на экранизацию мистического хоррора «Регуляторы» Стивена Кинга, а сам писатель обрадовался, что история попадет на большие экраны.

    За сценарий адаптации отвечает малоизвестный Джордж Коуэн, который также работает над экранизацией книги Mr. Paradise Элмора Леонарда.

    По сюжету разумом больного аутизмом мальчика-телепата Сэта завладевает воплощение древнейшего зла Тэк, которое использует способности героя, чтобы превратить жизни его соседей в ад.

    У картины пока нет даже примерной даты выхода.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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