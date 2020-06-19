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    Новости

    По книжной серии «Аниморфы» планируют снять фильм

    19 июня 2020
    Кот-император
    19.06.2020
    864
    1 минут на чтение
    СМИ: по книжной серии «Аниморфы» планируют снять фильм

    В разработке находится полнометражный фильм «Аниморфы» по мотивам одноимённой книжной серии Кэтрин Эпплгейт и Майкла Гранта. Работать над лентой будет компания Scholastic Entertainment вместе с Эриком Фигом, исполнительным директором и основателем компании Picturestart, которая занималась «Ла-Ла-Лендом» и «Голодными играми».

    Кроме того, подразделение Scholastic Graphix собирается к осени выпустить комикс-адаптацию первого тома цикла «Вторжение», над которым поработает Крис Гайн (Time Shifters, Chickenhare). Примерная дата — 6 октября.

    В цикл входят 54 книги. Они рассказывают про пятерых американских подростков — Джейке, Марко, Кэсси, Рейчел и Тобиасе. Однажды они сталкиваются с умирающим синекожим пришельцем Эльфагором — он  раскрывает героям страшный заговор: на Земле обитает раса инопланетян-паразитов йерков, способных забираться в голову к людям и контролировать их. Эльфагор дарит подросткам способность превращаться в животных, к которым ты прикоснулся, но только на два часа. Вместе с младшим братом Эльфагора Аксимили-Эсгарротом-Истхиллом (или просто Аксом) компания друзей начинает бороться с йерками, проводя разные тайные операции. Например, посещали «Зону 51» и открывали секретные логова пришельцев.

    Каждую книгу дуэт писал от лица того или иного участника команды. На русском вышли первые 15 томов.

    Восемь лет назад Эпплгейт призналась на Reddit, что с 25-го тома обращалась к услугам помощников, которые работали по её плану.

    В 1998-м на Nickolodeon стартовал сериал-экранизация с Шоном Эшмором («Люди Икс», «Новобранец», «Волшебник Земноморья»). Её трейлер можно посмотреть на YouTube — встраивание ролика на других ресурсах заблокировано.

    «Аниморфы» нашли новый прекрасный дом.

    Сейчас Scholastic работает над несколькими кино- и телеадаптациями, среди которых шоу «Ужастики» и фильм «Клиффорд — большая красная собака».

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     Александр Гагинский |  03.12.2015 |  788

    Как если бы по «Джуманджи» и «Гремлинам» прошлась цензура.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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