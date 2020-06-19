По книжной серии «Аниморфы» планируют снять фильм

В разработке находится полнометражный фильм «Аниморфы» по мотивам одноимённой книжной серии Кэтрин Эпплгейт и Майкла Гранта. Работать над лентой будет компания Scholastic Entertainment вместе с Эриком Фигом, исполнительным директором и основателем компании Picturestart, которая занималась «Ла-Ла-Лендом» и «Голодными играми».
Кроме того, подразделение Scholastic Graphix собирается к осени выпустить комикс-адаптацию первого тома цикла «Вторжение», над которым поработает Крис Гайн (Time Shifters, Chickenhare). Примерная дата — 6 октября.
В цикл входят 54 книги. Они рассказывают про пятерых американских подростков — Джейке, Марко, Кэсси, Рейчел и Тобиасе. Однажды они сталкиваются с умирающим синекожим пришельцем Эльфагором — он раскрывает героям страшный заговор: на Земле обитает раса инопланетян-паразитов йерков, способных забираться в голову к людям и контролировать их. Эльфагор дарит подросткам способность превращаться в животных, к которым ты прикоснулся, но только на два часа. Вместе с младшим братом Эльфагора Аксимили-Эсгарротом-Истхиллом (или просто Аксом) компания друзей начинает бороться с йерками, проводя разные тайные операции. Например, посещали «Зону 51» и открывали секретные логова пришельцев.
Каждую книгу дуэт писал от лица того или иного участника команды. На русском вышли первые 15 томов.
Восемь лет назад Эпплгейт призналась на Reddit, что с 25-го тома обращалась к услугам помощников, которые работали по её плану.
В 1998-м на Nickolodeon стартовал сериал-экранизация с Шоном Эшмором («Люди Икс», «Новобранец», «Волшебник Земноморья»). Её трейлер можно посмотреть на YouTube — встраивание ролика на других ресурсах заблокировано.
#ANIMORPHS has found the perfect home. https://t.co/K3DorARlVB
— Katherine Applegate (@kaaauthor) June 18, 2020
«Аниморфы» нашли новый прекрасный дом.
Сейчас Scholastic работает над несколькими кино- и телеадаптациями, среди которых шоу «Ужастики» и фильм «Клиффорд — большая красная собака».
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