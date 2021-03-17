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    По ранобэ «Луна, Лайка и Носферату» о вампирше-космонавтке снимут аниме

    17 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    17.03.2021
    121
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    Трейлер аниме «Луна, Лайка и Носферату» — сериала про вампиршу-космонавтку

    Серия ранобэ «Луна, Лайка и Носферату» (в оригинале — Tsuki to Layka to Nosferatu) Кэйсуке Макино получит в этом году аниме-адаптацию.

    За производство отвечает студия Arvo Animation, известная по сериалу «Доктор для девушек-монстров».

    Режиссером выступит Акитоси Ёкояма, который работал над «Гуррен-Лаганном», «Самураем Чамплу» и другими известными тайтлами. А сценарий напишет автор оригинального романа.

    Сюжет разворачивается в вымышленном мире, который после 10-летней войны разделился на две сверхдержавы, конкурирующие друг с другом в комической гонке. В центре внимания — резервный кандидат в космонавты Лев Лепс и его спутница-вампир Ирина Руминеску.

    Трейлер

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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