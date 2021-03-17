По ранобэ «Луна, Лайка и Носферату» о вампирше-космонавтке снимут аниме

Серия ранобэ «Луна, Лайка и Носферату» (в оригинале — Tsuki to Layka to Nosferatu) Кэйсуке Макино получит в этом году аниме-адаптацию.

За производство отвечает студия Arvo Animation, известная по сериалу «Доктор для девушек-монстров».

Режиссером выступит Акитоси Ёкояма, который работал над «Гуррен-Лаганном», «Самураем Чамплу» и другими известными тайтлами. А сценарий напишет автор оригинального романа.

Сюжет разворачивается в вымышленном мире, который после 10-летней войны разделился на две сверхдержавы, конкурирующие друг с другом в комической гонке. В центре внимания — резервный кандидат в космонавты Лев Лепс и его спутница-вампир Ирина Руминеску.

Трейлер

Постер