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    Новости

    По роману-антиутопии «Атлант расправил плечи» снимут сериал

    18 ноября 2022
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    18.11.2022
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    По роману-антиутопии «Атлант расправил плечи» снимут сериал

    Медиакомпания The Daily Wire приобрела эксклюзивные права на производство фильмов и сериалов по мотивам романа-антиутопии «Атлант расправил плечи» за авторством Айн Рэнд.

    Пока что в планах у фирмы только ТВ-адаптация научно-фантастической книги для своего стримингового сервиса Dailywire+. Однако сценаристов и шоураннеров начнут искать лишь в следующем месяце.

    Сюжет развернется в антиутопических Соединенных Штатах, в которых частный бизнес страдает от все более обременительных законов, а в центре сюжета будут руководительница железной дороги Дэгни Таггарт и ее любовник, сталелитейный магнат Хэнк Рирден, которые пытаются противостоять политическому вмешательству.

    На протяжение десятилетий роман неоднократно пытались экранизировать. Так, в 2011 стартовала одноименная кинотрилогия с Тейлор Шиллинг и Самантой Мэтис.

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