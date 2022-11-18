По роману-антиутопии «Атлант расправил плечи» снимут сериал

Медиакомпания The Daily Wire приобрела эксклюзивные права на производство фильмов и сериалов по мотивам романа-антиутопии «Атлант расправил плечи» за авторством Айн Рэнд.

Пока что в планах у фирмы только ТВ-адаптация научно-фантастической книги для своего стримингового сервиса Dailywire+. Однако сценаристов и шоураннеров начнут искать лишь в следующем месяце.

Сюжет развернется в антиутопических Соединенных Штатах, в которых частный бизнес страдает от все более обременительных законов, а в центре сюжета будут руководительница железной дороги Дэгни Таггарт и ее любовник, сталелитейный магнат Хэнк Рирден, которые пытаются противостоять политическому вмешательству.

На протяжение десятилетий роман неоднократно пытались экранизировать. Так, в 2011 стартовала одноименная кинотрилогия с Тейлор Шиллинг и Самантой Мэтис.