По «Винни Пуху» снимают низкобюджетный слэшер. Авторы не боятся иска от Disney?

В сети появились первые кадры низкобюджетного слэшера «Винни-Пух: Кровь и мёд» (Winnie the Pooh: Blood and Honey). Да, вам не показалось — история про медвежонка ляжет в основу хоррора.

Как пишет Dread Central, создатели обещают переосмысление классической истории со знакомыми персонажами — как минимум, Винни и Пятачком. Неизвестно, появятся ли другие герои!

На IMDb режиссёром и сценаристом слэшера значится Рис Фрейк-Уотерфилд (Rhys Frake-Waterfield). А фильм отмечен в статусе «постпродакшен». Где его планируют показывать, неизвестно.

Интересно, что именно с 24 января сказка Милна стала общественным достоянием, а значит, использовать персонажей писателя теперь может кто угодно. Именно поэтому авторы не боятся исков от Disney. Вместе с тем, компании всё же принадлежит конкретный дизайн и образ персонажа, и если юристы смогут доказать, что маски с кадров используют эти образы, то лавочку придётся свернуть. В своё время, пишет Giant Freaking Robot, Disney смогла заставить изменить образ Говарда Утки из-за сходства с Дональдом Даком. Это было ещё до того, как Disney поглотила Marvel.

Даты выхода у «Крови и мёда» пока нет.