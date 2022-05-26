    3
    Новости

    По «Винни Пуху» снимают низкобюджетный слэшер. Авторы не боятся иска от Disney?

    26 мая 2022
    26.05.2022
    859
    0 минут на чтение
    По «Винни Пуху» снимают низкобюджетный слэшер. Авторы не боятся иска от Disney

    В сети появились первые кадры низкобюджетного слэшера «Винни-Пух: Кровь и мёд» (Winnie the Pooh: Blood and Honey). Да, вам не показалось — история про медвежонка ляжет в основу хоррора.

    Как пишет Dread Central, создатели обещают переосмысление классической истории со знакомыми персонажами — как минимум, Винни и Пятачком. Неизвестно, появятся ли другие герои!

    По «Винни Пуху» снимают низкобюджетный слэшер. Авторы не боятся иска от Disney 4 По «Винни Пуху» снимают низкобюджетный слэшер. Авторы не боятся иска от Disney 5 По «Винни Пуху» снимают низкобюджетный слэшер. Авторы не боятся иска от Disney 3 По «Винни Пуху» снимают низкобюджетный слэшер. Авторы не боятся иска от Disney 2 По «Винни Пуху» снимают низкобюджетный слэшер. Авторы не боятся иска от Disney 1

    На IMDb режиссёром и сценаристом слэшера значится Рис Фрейк-Уотерфилд (Rhys Frake-Waterfield). А фильм отмечен в статусе «постпродакшен». Где его планируют показывать, неизвестно.

    Интересно, что именно с 24 января сказка Милна стала общественным достоянием, а значит, использовать персонажей писателя теперь может кто угодно. Именно поэтому авторы не боятся исков от Disney. Вместе с тем, компании всё же принадлежит конкретный дизайн и образ персонажа, и если юристы смогут доказать, что маски с кадров используют эти образы, то лавочку придётся свернуть. В своё время, пишет Giant Freaking Robot, Disney смогла заставить изменить образ Говарда Утки из-за сходства с Дональдом Даком. Это было ещё до того, как Disney поглотила Marvel.

    Даты выхода у «Крови и мёда» пока нет.

    Читайте также

    Винни-Пух: Душераздирающее зрелище!

    Винни-Пух: Душераздирающее зрелище!

     Густав |  21.03.2014

    Сказка на новый лад про Слонопотама, Пророчество Иа и Неправильный Мёд.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Оби-Ван Кеноби: вымышленная и реальная истории печального джедая 25
    0
    9721
    Оби-Ван Кеноби: вымышленная и реальная истории печального джедая

    Как был задуман Оби-Ван, правда ли Алек Гиннесс всегда ненавидел своего героя (нет!), была ли у него любовь (да!) и с какой планеты он родом?

    Сталкер» Тарковского 3
    0
    59621
    «Сталкер» Тарковского: князь Мышкин в Зоне Посещения

    Фильм появился на свет благодаря цепочке катастроф, больших и малых, локальных и глобальных, природных и социальных.

    Черновик 972
    0
    97178
    Возвращение Нетесаного трона: жестокое фэнтези от добродушного поэта

    Почему «Хроники» и их автор заслуживают внимания — рассказываем новым читателям и напоминаем тем, кто уже знаком с первым романом.

    Стоит ли покупать сейчас Songs of Conquest? Это действительно духовный наследник «Героев Меча и Магии»? 19
    0
    107097
    Стоит ли покупать сейчас Songs of Conquest? Это действительно духовный наследник «Героев Меча и Магии»?

    Герои меча и ресурсов

    Видео: топ 10 бюджетных настольных игр
    0
    213737
    Видео: топ 10 бюджетных настольных игр

    От «Манчкина» и «Цитаделей» до «Звёздных империй».

    Любовь, смерть и роботы», 3 сезон: скатился, но к просмотру обязателен 9
    0
    149818
    Любовь, смерть и роботы», 3 сезон: скатился, но к просмотру обязателен

    Всё меньше роботов, и всё больше ужасов.

    Почему «Тигана» Гая Гэвриела Кея сейчас актуальна, как никогда?
    0
    198086
    Почему «Тигана» Гая Гэвриела Кея сейчас актуальна, как никогда?

    Гай Гэвриел Кей написал «Тигану» в 1990 году, вдохновляясь движениями за независимость в Квебеке и Уэльсе и событиями «Пражской весны». Но сейчас мы видим, что роман удивительно созвучен с днём сегодняшним

    «Очень странные дела», 4 сезон: спойлеры, дата выхода и при чём тут русские? 1
    0
    211321
    «Очень странные дела», 4 сезон: сюжет, дата выхода и при чём тут СССР?

    Рок-концерт против лича из D&D?

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить