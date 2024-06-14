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    «Почему мы умираем?» — новая короткометражка по Honkai: Star Rail

    14 июня 2024
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    14.06.2024
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    «Почему мы умираем? Почему мы живем?» — новая короткометражка по Honkai: Star Rail

    HoYoverse опубликовала потрясающую анимационную короткометражку по гача-игре Honkai: Star Rail под названием «Прах Глатирамера».

    Ролик посвящен одной из главных героинь текущей сюжетной арки — Святлячку, рыцарю Глатирамера, что уничтожила свою родную планету в борьбе с Роем.

    Баннер со Светлячком появится в Honkai: Star Rail с выходом патча «Прощай, Пенакония» — 19 июня.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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