«Почему мы умираем?» — новая короткометражка по Honkai: Star Rail

HoYoverse опубликовала потрясающую анимационную короткометражку по гача-игре Honkai: Star Rail под названием «Прах Глатирамера».

Ролик посвящен одной из главных героинь текущей сюжетной арки — Святлячку, рыцарю Глатирамера, что уничтожила свою родную планету в борьбе с Роем.

Баннер со Светлячком появится в Honkai: Star Rail с выходом патча «Прощай, Пенакония» — 19 июня.