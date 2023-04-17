Подкаст: Джордж Мартин, Star Wars и The Legend of Zelda в новостном спецвыпуске от 17 апреля

Понедельник начинается с «Фантастических новостей»! Рассказываем о самых важных событиях из мира гик-культуры за прошедшую неделю. У микрофона — Никита Волкович. Поехали!

В этом выпуске:

Фанаты (почти) прошли новую The Legend of Zelda ещё до релиза. Как?

«Чебурашка» опять наводит суету, а мы не понимаем, радоваться или нет!

А Джордж Мартин подписывается на новый сериал — что угодно, лишь бы не писать «Ветра Зимы»!

Приятного прослушивания!

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