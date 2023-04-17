Подкаст: Джордж Мартин, Star Wars и The Legend of Zelda в новостном спецвыпуске от 17 апреля

Понедельник начинается с «Фантастических новостей»! Рассказываем о самых важных событиях из мира гик-культуры за прошедшую неделю. У микрофона — Никита Волкович. Поехали!
В этом выпуске:
- Фанаты (почти) прошли новую The Legend of Zelda ещё до релиза. Как?
- «Чебурашка» опять наводит суету, а мы не понимаем, радоваться или нет!
- А Джордж Мартин подписывается на новый сериал — что угодно, лишь бы не писать «Ветра Зимы»!
Приятного прослушивания!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
- Ангелина Лисицына рассказывает обо всех фильмах по рассказу «Дети кукурузы» Стивена Кинга и пытается ответить на вопрос: как из небольшого рассказа выросла целая хоррор-вселенная?
- Дарья Беленкова посмотрела «Супербратьев Марио» в кино и пытается найти ответ на вопрос, кто же прав: кинокритики, принявшие картину довольно прохладно, или простые зрители, которые уже который день помогают экранизации рвать международную кассу.
- Первый сезон The Last of Us закончился, и это отличный повод посмотреть близкие по духу фильмы и сериалы. Данил Ряснянский, Александр Стрепетилов и Денис Старостин составили преимущественно постапокалиптический топ для тех, кто хочет скоротать время до второго сезона. Есть даже ещё одно шоу с Педро Паскалем!
- А поклонникам постапокалиптического жанра не советуем пропускать целую главу про спин-оффы и невышедшие игры по вселенной Fallout — это отрывок из недавно вышедшей новинки «Fallout. Хроники создания легендарной саги» от Эрвана Лафлериэля.
- Илья Глазков написал рецензию на мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия». Вроде бы подростковый проект про отряд клонов очень повзрослел и стал похож на… «Андора»!
- Антон Первушин сходил на «Блуждающую землю 2» и поделился впечатлениями. Научной достоверностью пожертвовали ради красивой картинки, но есть ли в китайском фантастическом эпике что-то ещё?
- Кирилл Размыслович рассказывает о миссии спутника JUICE и задаётся вопросом: почему для человечества так важно исследовать спутники Юпитера? Статья обязательна к прочтению для всех, кому интересны исследования космоса.
- Продолжая тему космоса: на сайте вышла рецензия Елены Щетининой на роман в жанре космической фантастики Эдварда Эштона «Микки-7», в которой описываются будни колонистов-двойников. Как так вышло, что на планете пришельцев оказалось двое клонов? Читайте книгу!
А ещё редакция подготовила фантастические партнёрские материалы!
- Борис Невский в День Космонавтики рассказал о Луне в мировой фантастической литературе: луне как тюрьме, луне как раю, луне как о ещё одной точке на галактической карте.
- Также Луну со всех сторон в новом выпуске «Фантастического подкаста» осветили Никита Волкович и Василий Владимирский. А помогал им специальный гость — автор антиутопического аудиосериала «Луна-84» Ислам Ханипаев.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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