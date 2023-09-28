    3
    Новости

    «Подпишете книгу?»: первый трейлер шпионского боевика «Аргайл» от режиссёра Kingsman

    28 сентября 2023
    Фото аватара
    28.09.2023
    628
    1 минута на чтение

    Apple TV+ и Universal выпустил первый трейлер «Аргайла» — шпионского боевика со звёздным актёрским составом от режиссёра Мэттью Вона (серия Kingsman, «Люди Икс: Первый класс»).

    В центре сюжета — история популярной писательницы Элли Конвей, автора сверхпопулярной серии бестселлеров про шпионов. Вот только однажды события из её книг, которые рассказывают о сверхсекретной организации и агенте «Аргайл», начинают появляться в реальности. Поэтому теперь сама писательница оказывается в центре заговора.

    Главные роли сыграли Генри Кавилл, Дуа Липа, Сэм Рокуэлл и Брайс Даллас Ховард, а также появились Джон Сина, Брайан Крэнстон и Сэмюэл Л. Джексон.

    Фильм якобы сам основан на бестселлере, который ещё не поступил в продажу. Но на самом деле, это легенда, чтобы скрыть настоящий сюжет фильма, о котором стало известно ещё в 2021-м благодаря изданию Observer.

    Дальше спойлеры:

    Персонаж Генри Кавилла, которого так рекламируют в трейлере, на самом деле появляется лишь в камео. Главный герой фильма — писательница, которую играет Ховард. Она сама принадлежала к шпионской организации, но потеряла память. Вместе с воспоминаниями к ней возвращаются и её смертоносные навыки. И именно поэтому она оказывается под прицелом других агентов.

    Кадры

    «Подпишете книгу?»: первый трейлер шпионского боевика «Аргайл» «Подпишете книгу?»: первый трейлер шпионского боевика «Аргайл» 5 «Подпишете книгу?»: первый трейлер шпионского боевика «Аргайл» 4 «Подпишете книгу?»: первый трейлер шпионского боевика «Аргайл» 3 «Подпишете книгу?»: первый трейлер шпионского боевика «Аргайл» 2 «Подпишете книгу?»: первый трейлер шпионского боевика «Аргайл» 1

    2 февраля 2024-го картина выйдет в зарубежный прокат, а позже её выпустят на Apple TV+.

    Читайте также

    Kingsman: Золотое кольцо — от шпионов-джентльменов к шпионам-ковбоям

    «Kingsman: Золотое кольцо» — от шпионов-джентльменов к шпионам-ковбоям

     Дмитрий Злотницкий |  21.09.2017 |  5860

    Сиквел супершпионского комедийного боевика уступает оригиналу в сюжете — но сохраняет весь его юмор и стиль.

    «King’s Man: Начало»: Распутина мало! 4

    «King’s Man: Начало»: Распутина мало!

     Павел Тютюнник |  21.01.2022 |  1330

    Приквел шпионской франшизы меняет время действия и отказывается от привычных черт серии.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Никто тебя не спасёт»: возвращение серых человечков  2
    0
    881
    «Никто тебя не спасёт»: возвращение серых человечков 

    Фильм про вторжение инопланетян, в котором звучит всего одна реплика.

    Комикс: От судьбы не уйти
    0
    15877
    Комикс: От судьбы не уйти

    «Ты нужен мордорской армии!»

    Сериал «Основание», 2 сезон: всё дальше от Азимова
    0
    55701
    Сериал «Основание», 2 сезон: всё дальше от Азимова

     У Гойера получилось создать собственную вселенную, мало связанную с первоисточником.

    Ален Дамазио «Орда встречного ветра». В поисках источника бурь
    0
    69143
    Ален Дамазио «Орда встречного ветра». В поисках источника бурь

    Загадочный квест спасителей мира.

    Комикс: Трудности перевода 3
    0
    84500
    Комикс: Трудности перевода

    Земляне, сдавайтесь!

    «Вселенная Стивена Кинга»: фильм о фильмах по Королю ужасов 1
    0
    126150
    «Вселенная Стивена Кинга»: фильм о фильмах по Королю ужасов

    Почему все так любят экранизировать Кинга?

    «Призраки в Венеции» — Пуаро против мистики 1
    0
    145844
    Призраки в Венеции: Пуаро против мистики

    В «Призраках в Венеции» Кеннет Брана попытался скрестить рациональный детектив про Эркюля Пуаро с мистикой о привидениях.

    Комикс: Матрица: Вопрос на засыпку
    0
    179505
    Комикс: Матрица: Вопрос на засыпку

    «Я что-то не понял, кто кого победил?!»

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить