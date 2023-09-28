«Подпишете книгу?»: первый трейлер шпионского боевика «Аргайл» от режиссёра Kingsman

Apple TV+ и Universal выпустил первый трейлер «Аргайла» — шпионского боевика со звёздным актёрским составом от режиссёра Мэттью Вона (серия Kingsman, «Люди Икс: Первый класс»).

В центре сюжета — история популярной писательницы Элли Конвей, автора сверхпопулярной серии бестселлеров про шпионов. Вот только однажды события из её книг, которые рассказывают о сверхсекретной организации и агенте «Аргайл», начинают появляться в реальности. Поэтому теперь сама писательница оказывается в центре заговора.

Главные роли сыграли Генри Кавилл, Дуа Липа, Сэм Рокуэлл и Брайс Даллас Ховард, а также появились Джон Сина, Брайан Крэнстон и Сэмюэл Л. Джексон.

Фильм якобы сам основан на бестселлере, который ещё не поступил в продажу. Но на самом деле, это легенда, чтобы скрыть настоящий сюжет фильма, о котором стало известно ещё в 2021-м благодаря изданию Observer.

Дальше спойлеры:

Персонаж Генри Кавилла, которого так рекламируют в трейлере, на самом деле появляется лишь в камео. Главный герой фильма — писательница, которую играет Ховард. Она сама принадлежала к шпионской организации, но потеряла память. Вместе с воспоминаниями к ней возвращаются и её смертоносные навыки. И именно поэтому она оказывается под прицелом других агентов.

Кадры

2 февраля 2024-го картина выйдет в зарубежный прокат, а позже её выпустят на Apple TV+.