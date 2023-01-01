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    «Подземелья и драконы: Честь среди воров» — бодрое приключение. Первые отзывы

    12 марта 2023
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    12.03.2023
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    0 минут на чтение
    Весёлое приключение «Подземелья и драконы: Честь среди воров» — первые отзывы

    На фестивале SXSW прошли первые показы фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Первые критики оценили фильм положительно: рейтинги составили 92% на Rotten Tomatoes и 83 баллов из 100 на Metacritic.

    Многие остались в восторге картины — согласно первым критикам, фильм создавали с душой, в нём много удачных шуток и красочных персонажей. «Подземелья и драконы» нашли идеальный баланс между глупостью и серьезностью, как это бывает в настоящей партии D&D. Критики пишут:

    Фильм полный души и сердца. Великолепный юмор, великолепная операторская работа, пожалуй, лучший фильм года на данный момент. С потрясающими визуальными эффектами и более чем невероятным кастингом.

    Variety отмечают, что фильм черпает много вдохновения из классических фэнтези и фантастических фильмов, поэтому «Честь среди воров» похожа на смесь «Властелина Колец», «Принцессы-невесты», «Звёздных войн», «Сокровища нации» и средневековой версии «Людей Икс» и «Гладиатора». При этом «Честь среди воров» основана на масштабном лоре D&D и включает множество отсылок, пасхалок и знакомых героев, которые оценят поклонники легендарной ролевой игры.

    Также первые зрители сообщили, что в фильме есть сцена после титров.

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