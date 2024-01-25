Поджигателя Kyoto Animation ждет смертная казнь

Окружной суд Киото признал Синдзи Аобу виновным в поджоге студии Kyoto Animation в 2019 году.

Ранее его уже приговорили к смертной казни, но защита пыталась доказать, что обвиняемый психически нездоров.

Судья подтвердила, что у Аобу психически нездоров. Но во время совершения преступления он «не находился в состоянии умственной недееспособности».

Напомним, Синдзи устроил пожар в студии летом 2019 года. В результате этого погибли 36 человек, и еще несколько десятков пострадали. Сам он объяснил свой поступок кражей идеи для произведения.