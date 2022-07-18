Похоже, Netflix работает над новыми частями «Улицы страха»

Писатель Р. Л. Стайн, книги которого легли в основу трилогии «Улицы страха, рассказал, что до него дошли слухи о новых фильмах Netflix во франшизе.

Вскоре после этого информацию со ссылкой на свои источники подтвердил портал Bloody Disgusting.

А вот как отреагировал на это сам Стайн: