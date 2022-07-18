Похоже, Netflix работает над новыми частями «Улицы страха»

Писатель Р. Л. Стайн, книги которого легли в основу трилогии «Улицы страха, рассказал, что до него дошли слухи о новых фильмах Netflix во франшизе.
Вскоре после этого информацию со ссылкой на свои источники подтвердил портал Bloody Disgusting.
А вот как отреагировал на это сам Стайн:
До меня дошли слухи о новых фильмах «Улицы страха» от Netflix, потому что трилогия прошлом летом очень хорошо себе показала. Эти фильмы шокировали меня, потому что все они были с рейтингом R, а я никогда не делал ничего с рейтингом R! Всех этих подростков порезали. Я тогда подумал: «Внезапно у меня появился слэшер!».
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