Похоже, второй сезон «Андора» перенесли на 2025 год

Disney поделилась списком сериалов, которые выйдут в онлайн-кинотеатре в 2024 году. И теперь там нет второй сезона «Звездных войн: Андор».

Изначально продолжение сериала было запланировано на 2024 год. Но, судя по всему, из-за прошедших забастовок в Голливуде его пришлось отложить до 2025-го.

Сейчас по «Звездным войнам» у Disney в планах на 2024 год «Аколит», «Опорная команда», третий сезон «Бракованной партии» и второй сезон анимационной антологии «Сказания о джедаях».

Напомним, второй сезон «Андора» станет для сериала последним, поскольку он закончится прямо перед событиями «Изгоя-один».