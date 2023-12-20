Похоже, второй сезон «Андора» перенесли на 2025 год

Disney поделилась списком сериалов, которые выйдут в онлайн-кинотеатре в 2024 году. И теперь там нет второй сезона «Звездных войн: Андор».
Изначально продолжение сериала было запланировано на 2024 год. Но, судя по всему, из-за прошедших забастовок в Голливуде его пришлось отложить до 2025-го.
Сейчас по «Звездным войнам» у Disney в планах на 2024 год «Аколит», «Опорная команда», третий сезон «Бракованной партии» и второй сезон анимационной антологии «Сказания о джедаях».
Напомним, второй сезон «Андора» станет для сериала последним, поскольку он закончится прямо перед событиями «Изгоя-один».
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