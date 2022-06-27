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    Новости

    Похоже, WB отменила сериал в киновселенной DC из-за Эзры Миллера

    27 июня 2022
    27.06.2022
    1084
    0 минут на чтение
    Похоже, WB отменила сериал в киновселенной DC из-за Эзры Миллера

    Сценаристка Кэролайн Кван рассказала, что Warner Bros. отменила сериал в киновселенной DC, поскольку он был связан с Флэшем в исполнении Эзры Миллера.

    Об этом она узнала от своего друга, который работал над 8-серийным проектом. Увы, никаких подробностей о нем нет.

    Проект из 8 эпизодов, сценарий для которого писал один мой друг, отменили из-за того, что там должен был появиться Флэш. Эзра Миллер продолжает все портить.

    Вскоре после публикации Кэролайн удалила свой пост в твиттере по неизвестным причинам.

    Напомним, за последние несколько месяцев Эзру Миллера задержали за дебош и обвинили в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетним подросткам.

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