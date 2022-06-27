Похоже, WB отменила сериал в киновселенной DC из-за Эзры Миллера

Сценаристка Кэролайн Кван рассказала, что Warner Bros. отменила сериал в киновселенной DC, поскольку он был связан с Флэшем в исполнении Эзры Миллера.

Об этом она узнала от своего друга, который работал над 8-серийным проектом. Увы, никаких подробностей о нем нет.

Проект из 8 эпизодов, сценарий для которого писал один мой друг, отменили из-за того, что там должен был появиться Флэш. Эзра Миллер продолжает все портить.

Вскоре после публикации Кэролайн удалила свой пост в твиттере по неизвестным причинам.

Напомним, за последние несколько месяцев Эзру Миллера задержали за дебош и обвинили в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетним подросткам.