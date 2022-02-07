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    Новости

    Похоже, «Звездные войны: Андор» продлят на второй сезон

    7 февраля 2022
    07.02.2022
    838
    0 минут на чтение
    Похоже, «Звездные войны: Андор» продлят на второй сезон

    Стеллан Скарсгард, который сыграет одного из персонажей в «Звездных войнах: Андор», в одном из интервью проговорился, что сериал получит второй сезон.

    Официально Disney и Lucasfilm информацию пока не подтверждали.

    По словам актера, он отправится на съемки второго сезона уже осенью 2022 года. И, судя по всему, примерно в это же время состоится премьера первого сезона.

    Еще в начале 2021-го Алан Тьюдик намекал, что он может присоединиться к актерскому составу во втором сезоне, чтобы вновь озвучить дроида K-2SO.

    Также на этот год запланированы второй сезон «Звездных войн: Бракованная партия», «Кеноби» и третий сезон «Мандалорца».

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