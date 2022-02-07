Похоже, «Звездные войны: Андор» продлят на второй сезон

Стеллан Скарсгард, который сыграет одного из персонажей в «Звездных войнах: Андор», в одном из интервью проговорился, что сериал получит второй сезон.
Официально Disney и Lucasfilm информацию пока не подтверждали.
По словам актера, он отправится на съемки второго сезона уже осенью 2022 года. И, судя по всему, примерно в это же время состоится премьера первого сезона.
Еще в начале 2021-го Алан Тьюдик намекал, что он может присоединиться к актерскому составу во втором сезоне, чтобы вновь озвучить дроида K-2SO.
Также на этот год запланированы второй сезон «Звездных войн: Бракованная партия», «Кеноби» и третий сезон «Мандалорца».
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