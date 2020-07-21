Полноценная разработка второй части ремейка Final Fantasy VII уже началась

Геймдиректор ремейка Final Fantasy VII Тэцуя Номура в интервью Famitsu рассказал, что вторая часть игры вошла в активную фазу разработки.
Вместе с этим он еще раз подчеркнул, что команда хочет выпустить продолжение быстрее.
Мы знаем, что каждому из вас хочется поиграть во вторую часть быстрее. Мы тоже хотим сделать ее быстрее. <…> Также мы хотим сделать игру лучше в плане качества. Надеемся, что сможем выпустить продолжение как можно скорее. Поэтому, пожалуйста, подождите. Думаю, мы сможем четко показать направление, в котором движемся, когда представим вторую часть.
А продюсер Ёсинори Китасе в свою очередь заявил, что «новая история Final Fantasy VII только началась». Не исключено, что у разработчиков есть некие планы на дальнейшее развитие проекта.
Также из разговора авторов FFVII с журналистами выяснилось, что изначально Роше должен был появиться в 14 главе. По словам геймдиректора Мотому Ториямы, персонажа, вероятно, введут во второй части.
Сцену с Мадам М в массажном салоне команде пришлось сократить, чтобы придерживаться возрастного рейтинга. А убежище группировки ЛАВИНЫ не стали добавлять, чтобы показать, что Клауд пока не особо с ней близок.
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