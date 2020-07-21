    3
    Новости

    Полноценная разработка второй части ремейка Final Fantasy VII уже началась

    21 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    21.07.2020
    1224
    1 минута на чтение
    Полноценная разработка второй части ремейка Final Fantasy VII уже началась

    Геймдиректор ремейка Final Fantasy VII Тэцуя Номура в интервью Famitsu рассказал, что вторая часть игры вошла в активную фазу разработки.

    Вместе с этим он еще раз подчеркнул, что команда хочет выпустить продолжение быстрее.

    Мы знаем, что каждому из вас хочется поиграть во вторую часть быстрее. Мы тоже хотим сделать ее быстрее. <…> Также мы хотим сделать игру лучше в плане качества. Надеемся, что сможем выпустить продолжение как можно скорее. Поэтому, пожалуйста, подождите. Думаю, мы сможем четко показать направление, в котором движемся, когда представим вторую часть.

    А продюсер Ёсинори Китасе в свою очередь заявил, что «новая история Final Fantasy VII только началась». Не исключено, что у разработчиков есть некие планы на дальнейшее развитие проекта.

    Также из разговора авторов FFVII с журналистами выяснилось, что изначально Роше должен был появиться в 14 главе. По словам геймдиректора Мотому Ториямы, персонажа, вероятно, введут во второй части.

    Сцену с Мадам М в массажном салоне команде пришлось сократить, чтобы придерживаться возрастного рейтинга. А убежище группировки ЛАВИНЫ не стали добавлять, чтобы показать, что Клауд пока не особо с ней близок.

    Читайте также

    Чем Final Fantasy VII Remake отличается от оригинала 16

    Чем Final Fantasy VII Remake отличается от оригинала

     Никита Казимиров |  26.04.2020 |  196 486

    За 23 года, которые разделяют оригинальную Final Fantasy VII и её ремейк, игровая индустрия радикально изменилась. А что изменилось в одной из главных jRPG всех времён?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Филип Пулман «Тайное содружество». Читаем первую главу
    0
    10141
    Филип Пулман «Тайное содружество»: продолжение «Тёмных начал». Читаем первую главу

    Книга начинается с переживаний повзрослевшей Лиры — она ссорится со своим деймоном Пантелеймоном. И не подозревает, что вокруг неё начинают плести новый заговор…

    Склад 1
    0
    62633
    Автор антиутопии «Склад» предостерегает о ближайшем будущем

    Роб Харт рассказывает о своем романе, источниках вдохновения и злободневных проблемах, которые легли в основу сюжета.

    Забытые шедевры аниме: космические пираты и авантюристы 5
    0
    77832
    Забытая классика аниме: космические пираты и авантюристы

    Продолжаем рассказ про незаслуженно забытые аниме-сериалы. На сей раз — о приключениях космических авантюристов, которые странствуют по бескрайним просторам межзвездного океана.

    Дмитрий Орёл «Июль Исаака» (первая часть)
    0
    251489
    Дмитрий Орёл «Июль Исаака» (первая часть)

    Рядом со Старым Городком есть кладбище, которое очень хорошо хранит свои секреты. Если только кто-нибудь не захочет рассказать добрым людям о том, как молодой хотел расправиться со старым, о свадьбах и похоронах и о волшебном тенескопе…

    Филип Рив «Межзвёздный экспресс»
    0
    129518
    Филип Рив «Межзвёздный экспресс»

    Лихая космоопера с юным, но беспринципным героем.

    Никола Тесла
    0
    172820
    Древнекитайский космонавт и кондом Казановы: изобретения, опередившие время

    Полезные вещицы и необычные технологии, которые появились намного раньше, чем кажется.

    Роб Харт «Склад» Производственный триллер на фоне очень узнаваемого будущего
    0
    180871
    Роб Харт «Склад». Производственный триллер на фоне очень узнаваемого будущего

    Непростая антиутопия ближнего прицела, маскирующаяся под запутанный шпионский триллер.

    Обзор комикса «Ворон»
    0
    225284
    Месть в готическом стиле: обзор комикса «Ворон»

    Холодный, но такой стильный графический триллер о любви и мести с того света.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить