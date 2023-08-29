Полнометражка «Леди Баг и Супер-Кот» стала самым кассовым мультфильмом в России в 2023 году

Полнометражка «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» за почти две недели собрала в российских кинотеатрах 671 миллион рублей.
Так, картина стала самым кассовым мультфильмом в России в 2023 году.
Кроме того, это лучший показатель среди зарубежной анимации со времен выхода «Босса-молокососа» в 2021 году, который заработал 952 миллиона рублей.
Причем у мультфильма есть шансы догнать лидера среди иностранных релизов в России в 2023 году — «Джона Уика 4» с 873 миллионами рублей.
В центре сюжета девочка Маринетт и ее одноклассник Адриан, в которого она тайно влюблена. Но эти ребята не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, те превращаются в супергероев — Леди Баг и Супер-Кота. Однако никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.
Российская премьера состоялась 17 августа.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.