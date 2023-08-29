Полнометражка «Леди Баг и Супер-Кот» стала самым кассовым мультфильмом в России в 2023 году

Полнометражка «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» за почти две недели собрала в российских кинотеатрах 671 миллион рублей.

Так, картина стала самым кассовым мультфильмом в России в 2023 году.

Кроме того, это лучший показатель среди зарубежной анимации со времен выхода «Босса-молокососа» в 2021 году, который заработал 952 миллиона рублей.

Причем у мультфильма есть шансы догнать лидера среди иностранных релизов в России в 2023 году — «Джона Уика 4» с 873 миллионами рублей.

В центре сюжета девочка Маринетт и ее одноклассник Адриан, в которого она тайно влюблена. Но эти ребята не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, те превращаются в супергероев — Леди Баг и Супер-Кота. Однако никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

Российская премьера состоялась 17 августа.