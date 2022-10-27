Popcorn Books запустило распродажу квир-книг — издательство может перестать их выпускать

Издательство Popcorn Books у себя на сайте запустило распродажу книг с квир-персонажами. Она приурочена к принятым в первом чтении законопроектам о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Издательство предполагает, что скоро придётся убрать из продажи книги, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи. И потому предлагает читателям приобрести эти романы по сниженной цене.

Мы уверены, что квир-книги — важная часть литературы, пытаться избавиться от которой — это как воевать с ветряными мельницами. Запретить их — значит запретить людей. Мы хорошо знаем, как нужна и важна такая литература для сотен тысяч читателей в нашей стране. из обращения издательства

В списке встречаются фэнтези и магический реализм — например, роман «Там, где цветёт полынь» Ольги Птицевой или «Пленённый принц» К. С. Пакат. Часть позиций уже недоступна для покупки.

Popcorn дополняет, что ограничения не коснутся других книг издательства.