Popcorn Books запустило распродажу квир-книг — издательство может перестать их выпускать

Издательство Popcorn Books у себя на сайте запустило распродажу книг с квир-персонажами. Она приурочена к принятым в первом чтении законопроектам о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Издательство предполагает, что скоро придётся убрать из продажи книги, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи. И потому предлагает читателям приобрести эти романы по сниженной цене.
Мы уверены, что квир-книги — важная часть литературы, пытаться избавиться от которой — это как воевать с ветряными мельницами. Запретить их — значит запретить людей. Мы хорошо знаем, как нужна и важна такая литература для сотен тысяч читателей в нашей стране.
из обращения издательства
В списке встречаются фэнтези и магический реализм — например, роман «Там, где цветёт полынь» Ольги Птицевой или «Пленённый принц» К. С. Пакат. Часть позиций уже недоступна для покупки.
Popcorn дополняет, что ограничения не коснутся других книг издательства.
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