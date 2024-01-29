«Пора взяться за работу» — новый трейлер «Охотников за привидениями: Ледяная империя»

Sony Pictures полноценный трейлер продолжения «Охотников за привидениями: Наследники» с подзаголовком «Ледяная империя».

По сюжету главные герои «Наследников» вернутся в Нью-Йорк, чтобы объединиться с охотниками за привидениями из оригинальных фильмов и дать отпор высвобожденной злой силе.

На этот раз режиссером вместо Джейсона Райтмана выступил Гил Кинан, известный по фильмам «Полтергейст» и «Дом-монстр». Главные роли исполнили Пол Радд, Билл Мюррей, Финн Вулфхард, Дэн Эйкройд и не только.

Премьера состоится 22 марта 2024 года.