После «Дэдпула и Росомахи» в Marvel начнется «эра мутантов»

Продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги рассказал, куда будет двигаться MCU после «Дэдпула и Росомахи». По его словам, грядущая лента положит начало так называемой «эре мутантов».

Теперь у нас есть персонажи из «Людей Икс», мутанты, к которым у нас раньше не было доступа. Так что это начало, и события каждого фильма после «Дэдпула и Росомахи» будут разворачиваться в рамках эры мутантов.

Файги отметил, что хотя триквел «Дэдпула» и получил рейтинг R (18+), это не значит, что каждая новая картина Marvel теперь будет выходить со взрослым рейтингом. У каждого проекта будет своя уникальная тональность.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» ожидается 26 июля 2024 года. В России фильм должны начать показывать с 29 числа. Ранее вышел финальный трейлер с Леди Дэдпул.